Ravenna Basket. Rescisso il contratto con Alberto Chiumenti

OraSì Basket Ravenna comunica che in data odierna (3 agosto) è stato rescisso il contratto con Alberto Chiumenti, che dunque non vestirà la canotta giallorossa nella prossima stagione.

Preso atto della volontà del giocatore di essere liberato dall’accordo in essere per cogliere l’opportunità di una più ricca proposta biennale in una squadra di serie B, il Basket Ravenna ha ritenuto di accontentarlo, in linea con la propria politica societaria, pur nella consapevolezza di trovarsi di fronte ad un problema di natura tecnica di non facile soluzione.