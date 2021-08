A Ravenna arriva la prima edizione di Go-to Barcolana

Ansa informa che, a Ravenna, è in arrivo una prova d’altura di 95 miglia nata dalla collaborazione tra il Circolo Velico Ravennate e la Società Velica Barcola e Grignano. Si tratta di una regata di avvicinamento a Trieste per partecipare alla più grande regata del mondo.

Ansa specifica che, attorno alla Barcolana, stanno crescendo gli eventi che ne arricchiscono il contenuto e il divertimento. Per avvicinare la flotta del centro Adriatico, rendendo più interessante l’arrivo a Trieste, la Società Velica Barcola e Grignano e il Circolo Velico Ravennate hanno stretto un accordo per trasformare il trasferimento in una regata.

Si partirà giovedì 7 ottobre nel pomeriggio, per arrivare a Trieste venerdì. Potranno partecipare all’evento le barche d’altura con lunghezza maggiore di 8,46 metri che fanno classifica alla Barcolana, divise per Classi. Inoltre, verrà assegnato un premio al primo arrivato applicando i compensi ORC.

Le imbarcazioni dell’Adriatico meridionale potranno concentrarsi a Ravenna a partire dal fine settimana precedente. Le iscrizioni saranno aperte dal 6 settembre, unica condizione è quella di essere iscritti alla Barcolana: per questo gli armatori riceveranno un unico numero di mascone che li accompagnerà in questa prova di avvicinamento e a Trieste.