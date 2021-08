Al Ravenna FC arriva Luca Grazioli, nuovo innesto under per la difesa

Nuovo innesto under per la difesa del Ravenna FC: la società comunica di avere raggiunto l’accordo per il tesseramento di Luca Grazioli, svincolatosi dal Chievo Verona.

Difensore laterale destro nato a Castiglione delle Stiviere nell’agosto del 2002 è cresciuto nel settore giovanile dei veneti. Nella passata stagione in Primavera 2 ha fatto registrare 18 presenze ed una rete nel derby contro l’Hellas.

Il Ravenna FC comunica anche di essersi trasformata da S.S.D. a R.L. La società nella giornata odierna ha tenuto l’assemblea straordinaria dei soci che ha deliberato la trasformazione del Ravenna Football Club 1913 da Società per Azioni a Società Sportiva a Responsabilità Limitata, operazione necessaria al fine di ottemperare ai requisiti della Lega Nazionale Dilettanti.