Il faentino Manuele Tarozzi secondo nella Zanè – Monte Cengio: quarto podio in meno di un mese

Ancora sul podio Manuele Tarozzi, secondo classificato nella Zanè-Monte Cengio, impegnativa gara nel vicentino che si è svolta sabato 7 agosto. È l’ennesima conferma della continuità nei risultati del faentino di #inEmiliaRomagna Cycling Team, il progetto di sport e marketing territoriale nato nel 2019, promosso da APT Servizi Emilia Romagna e Consorzio Terrabici.

Per Manuele Tarozzi alla Zanè-Monte Cengio è arrivata un’altra grande prestazione in un’estate che lo sta vedendo grande protagonista, mostrando sempre più di meritare un’opportunità tra i professionisti.

La gara vedeva l’arrivo in salita, con gli ultimi tre chilometri particolarmente impegnativi.

A 8 km dal traguardo, davanti erano rimasti solo in 11, tra cui il faentino Tarozzi. Selezione da dietro, fino a quando Tarozzi va all’attacco a -5 km dal traguardo guadagnando subito 15″.

Un tentativo che potrebbe sembrare azzardato, ma non per “Taro”, che da alcuni mesi dimostra di avere grande gamba e, dopo aver piazzato in alcune occasioni la classica stoccata “alla Tarozzi” a meno di un chilometro dall’arrivo, questa volta tenta il colpo anticipato.

E così il faentino ha proseguito nella sua azione, raggiunto e superato soltanto dal forte Luca Rastelli (Team Colpack Ballan), già a segno di recente nella Bassano-Monte Grappa.

Un secondo posto che rappresenta un altro ottimo risultato per #inEmiliaRomagna Cycling Team, in una stagione che ha già visto ben 5 vittorie di assoluto spessore per il team guidato dal presidente Gianni Carapia, con direzione tecnica dell’ex prof Michele Coppolillo.

Un secondo posto che è soprattutto l’ennesimo segnale da protagonista per Manuele Tarozzi, 5 volte sul podio quest’anno (4 volte nell’ultimo mese, con 2 vittorie). Senza dimenticare la grande prestazione ai Campionati italiani Elite organizzati da ExtraGiro a Imola, dove Tarozzi aveva ottenuto il 15° posto assoluto sulle strade di casa dopo una intera giornata in avanscoperta.