La scuderia ravennate LKA ai vertici del trofeo Rotax Italia

Continua la serie positiva per la squadra di go-kart ravennate “LKA Racing Team”, che dopo aver messo in bacheca due campionati italiani nella stagione 2020, si conferma al top anche in questo 2021. Sempre nel campionato italiano karting “Rotax Max Challenge Italia”, la scuderia ha già conquistato i titoli della zona Nord Italia in entrambe le categorie a cui partecipa. Alberto Kiko Fracassi, 12enne di Cavallino, campione italiano assoluto 2020 sempre coi colori LKA, si è confermato ai vertici conquistando il titolo Nord Italia della classe “Junior”, mentre Luca Zamburlini, 16enne di Portogruaro, è campione Nord Italia della classe “Max”, che quest’anno ha visto ben 33 piloti ai blocchi di partenza.

Filippo Laghi, 25enne ravennate e dal 2018 team-manager della scuderia, definisce gli obiettivi per il finale di stagione: “Quest’anno era fondamentale confermare i grandi risultati della stagione passata – commenta – la vittoria di entrambi i titoli di zona, con una gara di anticipo, ci rende orgogliosi del lavoro fatto fin ora sia coi ragazzi, sia nella cura del materiale per renderlo performante al meglio. Ora guardiamo fiduciosi all’ultima gara di zona Nord ed Finale Nazionale assoluta, in programma a metà Ottobre. Daremo il 100% per confermare i due titoli ottenuti nel 2020”.

La Finale Italiana Rotax Italia si disputerà a Jesolo il 17 Ottobre ed assegnerà inoltre, per i primi classificati di ogni categoria, i ticket di partecipazione al Campionato Mondiale che si disputerà a fine Dicembre in Bahrain.