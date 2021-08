Ravenna, l’assessore Fagnani premia Sofia Ceccarello di ritorno dai Giochi olimpici di Tokyo

L’Assessore allo Sport Roberto Fagnani ha partecipato alla festa in onore di Sofia Ceccarello di ritorno dai Giochi olimpici di Tokyo, accolta e celebrata dalla società sportiva del Tiro a segno presieduta da Ivo Angelini e svoltasi ieri all’aperto nella sede storica di via Luigi Cavalcoli.

“Sono davvero onorato – ha detto l’assessore Fagnani – di incontrarti e di ringraziarti per aver rappresentato la nostra città in una competizione sportiva così importante, la più importante del mondo. Sono certo che sarà tua anche la prossima olimpiade e ti faccio fin da ora i miei più cari auguri per successi e affermazioni sempre maggiori”.

Fagnani dopo essersi complimentato con la giovanissima atleta, 18 anni appena, le ha consegnato la medaglia del Comune e la formella in mosaico realizzata dall’Accademia di Belle Arti di Ravenna.

Sofia Ceccarello alle olimpiadi di Tokyo ha gareggiato nella specialità Carabina 50 metri 3 posizioni (stesi, in ginocchio, in piedi) dove è arrivata ventunesima; ha inoltre partecipato anche alle gare del mixed team, uomo/donna, classificandosi ventiquattresima. La passione della giovane atleta per il tiro a segno si è sviluppata all’interno della società sportiva ravennate dove si è allenata dall’età di 12 anni; nel 2020 è arrivato il suo tesseramento nelle Fiamme oro della Polizia di Stato.