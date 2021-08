Ripartono gli allenamenti della RFC Academy. Raduno allo stadio per tre squadre del settore giovanile giallorosso

Lunedì 9 agosto sarà la data di ripartenza anche dell’attività della RFC Academy, con tre squadre pronte a tornare in campo per la preparazione estiva, si tratta di Under 15, 16 e 17. Location del raduno, lo stadio Benelli, un messaggio per i ragazzi ed uno stimolo per dare il massimo per quello che presto potrà diventare il campo dove indossare ed onorare la maglia giallorossa. Rinnovato il roster dei tecnici, partendo dalla under 15 che vede alla guida una vecchia gloria giallorossa come Giuseppe Pregnolato, 231 presenze con la maglia del Ravenna sono il biglietto da visita di un tecnico che sicuramente saprà trasmettere senso di appartenenza ai nostri ragazzi. Passando all’under 16, salto di categoria per Alessio Sammartino, che dopo aver fatto bene con i più giovani si cimenta con questa categoria regionale, al suo fianco Giacomo Bottaro. Infine l’Under 17 sarà guidata da Carlo Versari, allenatore con grande esperienza nei settori giovanili, che sarà affiancato dal vice Salvatore Oliveiro. Dopo tante difficoltà legate al covid l’auspicio è che la prossima stagione possa vedere i ragazzi in campo lavorare con la serenità, l’impegno e spensieratezza che nelle ultime due stagioni sono stati tutt’altro che scontati.