Raduno Ravenna FC, sintesi del primo giorno: “Poche parole e tanta corsa”

Concentrazione, entusiasmo e tanta voglia di sudare, sono questi gli elementi che hanno caratterizzato il raduno del Ravenna FC e che dovranno essere il leit motiv di tutta la preparazione. Dopo lo screening iniziale con test sierologici ed antigienici rapidi (risultati tutti negativi) il gruppo squadra ha potuto apprezzare il primo discorso di mister Dossena, pronto subito a toccare le carte giuste per richiedere la massima dedizione alla causa.

A seguire tutti sul campo a sostenere i primi test fisici sotto il sole di Glorie ed a svolgere il primo lavoro individuale di preparazione atletica e prevenzione infortuni.

Il tutto sotto l’occhio attento del direttore dell’Area Tecnica Grammatica che ha potuto finalmente vedere in campo il frutto del lavoro di queste prime settimane al Ravenna FC: “Le prime sensazioni sono di aver visto negli occhi dei ragazzi la consapevolezza di quello che ci aspetterà quest’anno. Sono contento di potere avere aggregati i ragazzi della Juniores che l’hanno scorso hanno disputato un grande campionato e quindi avranno la possibilità di mettersi in mostra in questi giorni. Ho sentito parlare poco ma ho visto correre tanto quindi questo è di buon auspicio.”