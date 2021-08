Bruno Rosetti è tornato a casa: “Dovrebbero darmi la medaglia d’oro della sfiga”

Bruno Rosetti, il 33enne canottiere ravennate dell’equipaggio Quattro senza azzurro alle Olimpiadi di Tokyo è tornato oggi in Italia. Intervistato da giornali e tv ha raccontato la sua brutta avventura, che lo ha privato della possibilità di disputare la finale, ma non della medaglia di bronzo, che gli sarà comunque assegnata. “Dovrebbero darmi la medaglia d’oro della sfiga” ha detto in un video riprodotto dal Corriere della Sera.

Rosetti è risultato l’unico atleta della spedizione italiana positivo al Covid e la sua positività è stata scoperta proprio poche ore prima della finale, impedendogli di fare la gara per la quale si era preparato cinque anni. “In quel momento ho pensato che ho buttato via cinque anni” ha dichiarato.

Nessuno dei suoi colleghi del canottaggio – gli unici con i quali ha avuto contatti più ravvicinati – è risultato positivo. L’atleta di Ravenna ha trascorso così praticamente 13 giorni in albergo da solo (stanza 720), in quarantena, guardando alla tv le imprese degli altri atleti, rallegrandosi per le imprese degli italiani, ma certo molto amareggiato per la sua vicenda personale. “Ero arrabbiato, scioccato e avvilito” ha detto. E quando gli è stato comunicato che il Cio gli avrebbe assegnato comunque la medaglia di bronzo conquistata dai suoi compagni – grazie ai buoni uffici di Giovanni Malagò del Coni – sul momento è rimasto piuttosto indifferente, ma ora è molto contento e si appresta a unirsi agli altri azzurri che saranno ricevuti al Quirinale dal Presidente Mattarella il 23 settembre.

“È stato un gesto fantastico e ringrazierò Malagò a vita per questo” ha aggiunto.

Su come possa avere contratto di nuovo l’infezione da Covid, Rosetti ha risposto di non averne la minima idea, poiché aveva già ricevuto la doppia dose di vaccino Moderna e non ha mai avuto alcun sintomo. Mentre sulla gara del Quattro senza vinta dall’Australia, seconda la Romania e terza l’Italia commenta: “Dalle selezioni risultava che eravamo la barca più veloce. Non so se con me sarebbe andata diversamente, comunque è andata così. I ragazzi sono stati bravi a prendere il bronzo e chi mi ha sostituito (Di Costanzo, ndr) è stato super all’altezza del suo compito.”

Ora Bruno Rosetti andrà in vacanza, mentre per Parigi ha detto che è tutto da decidere. Non è ancora detto che continui con il canottaggio.