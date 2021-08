Basket Lugo accoglie in squadra Francesco Squarcia

Si allarga la rosa dei giocatori a disposizione di coach Marcello Casadei con l’innesto di Francesco Squarcia, guardia/ala del 2002 scuola Cà Ossi, che andrà a completare le rotazioni del gruppo prima squadra. Ed è proprio Casadei a presentare il nuovo arrivato come “elemento caratterizzato da grande energia e fisicità in entrambi i lati del campo.

Dotato di un bagaglio tecnico importante, avendo lavorato in maniera ottima nel percorso giovanile, mi aspetto con questo inserimento un lavoro di sviluppo durante la settimana davvero importante”. Anche il direttore sportivo Aki Zarifi conferma la soddisfazione per l’arrivo di Squarcia a Lugo evidenziando “che fin da subito abbiamo condiviso questo nuovo percorso di crescita con la sua società di appartenenza per questo ragazzo che ci darà una grande mano e grande entusiasmo”.

Attualmente questi gli atleti a disposizione del Basket Lugo: Silimbani, Arosti, Baroncini, Ravaioli, Alessandrini, Biandolino, Marabini, Mihajlovki, Agatensi, Squarcia.