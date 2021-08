Mondiale Junior. Canottieri Ravenna, Kushnir e Prati a caccia della finale

Due ravennati per una finale. Al Mondiale Junior di canottaggio in svolgimento a Plovdiv, in Bulgaria, saranno due i ragazzi della Canottieri Ravenna che tra domani e sabato andranno a caccia del pass della finale: Marco Prati in singolo e Victor Kushnir in quattro senza. Se per Marco Prati era stata buona la prima, con la vittoria della batteria, Kushnir invece dovrà passare dai recuperi. Il secondo posto in eliminatoria del suo quattro senza, completato da Pietro Gilli, Antonio Distefano e Francesco Bardelli, non è infatti sufficiente all’accesso in finale. Ma l’atleta allenato da Paolo Di Nardo e Thomas Cervellati avrà una seconda possibilità di accedere in finale.

Nonostante il risultato, la batteria del canottiere ravennate regala buone sensazioni. Solo il primo passa direttamente in finale, mentre gli altri avranno bisogno dei recuperi. Per questo Spagna, Italia e Germania partono subito fortissime per cercare di centrare la qualificazione diretta. Al primo passaggio cronometrico dei 500 metri i tre equipaggi sono divisi da 3 decimi, con Svizzera, Croazia e Serbia a inseguire staccate di quasi tre secondi. L’equipaggio iberico sembra essere quello più in forma e cerca di staccare gli avversari. Ai mille metri passa prima la Spagna in 2:58:61, seconda la Germania in 2:59:46 e terzo l’equipaggio di Kushnir in 3:00:09. Continua la lotta davanti, con il quattro senza azzurro che ai 1500 supera l’armo tedesco passando in 4:35:48, a cinque secondi però dalla barca spagnola. La Germania perde terreno mentre la barca di Victor cerca di restare aggrappata ai battistrada. Sul traguardo la Spagna è prima con un perentorio 6:02;79, mentre l’equipaggio di Kushnir giunge secondo in 6:08:32, seguito dalla Svizzera che nel frattempo ha superato i tedeschi.

Domani (venerdì 13) alle ore 9 il ripescaggio. L’Italia di Victor sarà in acqua 3 a lottare per il passaggio del turno assieme a Serbia, Germania, Danimarca e Usa. Solo i primi due accedono in finale A, gli altri in finale B.

La semifinale di Marco Prati, invece, avrà luogo sabato 14 agosto alle 10.38 ora locale, vale a dire le 9.38 italiane. Tre gli equipaggi ad accedere alla finale. Il singolista azzurro sarà in acqua 2 e sfiderà Croazia, Lituania, Stati Uniti, Olanda e Moldavia. Sia per Victor che per Marco l’eventuale finale si terrà domenica 15 agosto.