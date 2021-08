Canottieri Ravenna, anche Marco Prati in finale ai Mondiali Junior

E due. Anche Marco Prati conquista la finale ai Mondiali Junior di canottaggio in corso a Plovdiv e raggiunge così l’altro ravennate Victor Kushnir che si era qualificato ieri col suo quattro senza. Prati grazie al terzo posto nella semifinale del singolo ottiene il pass per la finalissima di domani 15 agosto.

Il singolista azzurro, allenato da Paolo Di Nardo e Thomas Cervellati affronta Croazia, Usa, Lituania, Moldavia e Olanda. Solo i primi tre passano il turno. Bella l’impostazione iniziale della Lituania che impone il suo ritmo di gara e al primo intertempo è prima inseguita da Italia, Stati Uniti e Olanda. A metà gara la barca lituana è ancora prima con alle spalle ul singolista ravennate e Stati Uniti e con l’Olanda in attacco alla terza posizione in una punta a punta con la barca italiana. Un duello che continua anche nella seconda parte che vede la Lituania ancora prima a 1500 metri ma con Stati Uniti e Prati ancora nelle posizioni di passaggio nonostante l’Olanda tenti di sopravanzare l’Italia. Nella parte finale la Lituania mantiene la posizione e vince la semifinale trascinandosi dietro gli Stati Uniti e l’Italia che, dopo aver fiaccato le velleità olandesi, negli ultimi metri sembra accompagnare la barca in terza posizione sicura del passaggio in finale. 7:02:21 il tempo finale per Marco Prati, che stacca anche il terzo tempo complessivo delle due semifinali. Domani oltre a Lituania e Usa l’atleta della Canottieri Ravenna sfiderà anche Germania, Belgio e Danimarca. Sei barche per un tre medaglie.