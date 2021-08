Fenix Faenza sempre più giovane e pronta a stupire ancora

È già iniziato il conto alla rovescia in casa Fenix in vista dell’inizio della stagione che prenderà ufficialmente il via mercoledì 25 agosto, giorno in cui la squadra si radunerà. Tra preparazione atletica e amichevoli, le faentine avranno un mese e mezzo per prepararsi al campionato che prenderà il via nel week end del 16/17 ottobre. Alla guida della Fenix ci sarà ancora Maurizio Serattini, confermatissimo come i suoi fidati scudieri Angelo Manca e Massimiliano Calubani, ma rispetto alla scorsa stagione ci saranno tre giocatrici di qualità che hanno reso il roster ancora più giovane.

Dalla formazione di serie C della Pallavolo Faenza è stata ‘promossa’ il libero Letizia Greco, che già faceva parte del gruppo promosso in B2 nel 2019, mentre dalla VTB Bologna, squadra di serie B2, è arrivata la schiacciatrice classe 2000, Sofia Ceroni. L’ultimo volto nuovo è Arianna Besteghi, palleggiatrice del 2004, nella scorsa stagione in serie D alla Pallavolo San Lazzaro. Hanno invece lasciato Faenza il libero Nayma Galetti, la palleggiatrice Vania Baravelli e le schiacciatrici Michela Melandri ed Elisa Taglioli.

“Abbiamo ringiovanito la squadra abbassando l’età media – spiega coach Maurizio Serattini – e anche nella prossima stagione il nostro obiettivo sarà di lottare per le alte posizioni, un’impresa difficile, perché nello sport non è mai facile confermarsi. Sono convinto che potremo farci valere ed essere protagonisti e che creeremo quell’affiatamento in campo che è stato decisivo in tante occasioni. Ora ci godiamo gli ultimi giorni di vacanza poi inizieremo ad allenarci con intensità per circa un mese prima di disputare amichevoli che programmeremo da fine settembre. Tutti noi non vediamo l’ora di iniziare. Voglio ringraziare le giocatrici che ci hanno salutato, addii dovuti a diverse scelte, tranne che per Nayma che ha deciso di ritirarsi. Lei, Vania, Michela ed Elisa resteranno sempre nella famiglia della Pallavolo Faenza, perché sono state determinanti nel contribuire a farci ottenere risultati importanti nelle ultime stagioni mettendo impegno e determinazione”.

L’organico della Fenix per la stagione 2021/22

Schiacciatrici: Alice Alberti (1995), Ilaria Casini (‘98), Sofia Ceroni (2000, da VTB Bologna, serie B2), Federica Gorini (’97), Alice Tomat (’93)

Centrali: Benedetta Emiliani (’95), Giulia Grillini (’98), Lucia Guardigli (’97)

Palleggiatrici: Arianna Besteghi (’04, da Pallavolo San Lazzaro, serie D), Martina Maines (‘95)

Liberi: Letizia Greco (’99, da Pallavolo Faenza, serie C), Michela Martelli (’93)

Allenatore: Maurizio Serattini

Vice: Angelo Manca

Assistente: Massimiliano Calubani

IL GIRONE DELLA FENIX – La Fipav ha reso noti i gironi della serie B2 2021/22, mentre i calendari si conosceranno nelle prossime settimane. Il campionato partirà nel week end del 16/17 ottobre. La Fenix è stata inserita nel girone H. Queste le sue avversarie: VTB Bologna, Calanca San Giovanni in Persiceto, Fatro Ozzano, Moma Anderlini Modena, Volley Academy Sassuolo, Olimpia Teodora Ravenna, Teodora Settore Giovanile Ravenna, Retina Cattolica Volley, Nuova Pallavolo Collemarino Ancona e BCC Fano Cartoceto

LA FORMULA – Si qualificano ai play off le prime due del girone al termine della stagione regolare. Retrocederanno la nona, la decima e l’undicesima. I play out si disputeranno se tra l’ottava e la nona ci saranno al massimo due punti di differenza, altrimenti retrocederà direttamente la nona.