L’Edera Boxing Gym Ravenna guidata dal maestro Gesualdo Dinaro riparte con gli allenamenti dopo la pausa estiva

L’ Edera Boxing Gym Ravenna guidata dal maestro e titolare della palestra Gesualdo Dinaro riapre le porte oggi 16 agosto, dopo 15 giorni di pausa con gli allenamenti per Amatori, Agonisti e bambini dai 5 anni in poi.

“Nell’anno 2021 abbiamo sentito parlare molto dell’ Edera Boxing Gym Ravenna – sottolinea il maestro Dinaro – che ha portato a casa molti risultati per la nostra regione e per la nostra citta di Ravenna, un oro al torneo Nazionale Mura, uno dei tornei più importanti per i giovani talenti, 2 medaglie d’argento e un bronzo ai campionati regionali Elite 2 chiudendo il semestre con quasi 40 combattimenti, la maggior parte disputati da minorenni”.

Il maestro Dinaro Gesualdo è determinato a portare avanti il suo progetto per far crescere nel migliore dei modi questi giovani, nella sua scuola la disciplina e il rispetto verso gli altri sono le regole principali.

“Inizialmente ero un po’ scettico nel pensare che ragazzini dai 12 anni in su avrebbero preso sul serio e portato avanti una disciplina così dura, invece mi sono ricreduto. Ho portato a combattere solo quest’ anno più di 6 pugili con età inferiore ai 15 anni ottenendo anche dei bei risultati, uno di questi è Alan Memishaj che a soli 13 anni ha disputato 10 combattimenti vincendo anche una medaglia d’oro al torneo Nazionale Mura a Roseto degli Abruzzi” conclude Dinaro.