Historic Minardi Day digitale per la quinta edizione: sarà possibile votare la macchina preferita

La quinta edizione dell’Historic Minardi Day che, ricordiamo, si terrà sabato 28 e domenica 29 agosto presso l’Autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola vede tra le novità l’introduzione di una componente digitale. Le vetture presenti alla kermesse saranno infatti collegate ad un QR code posizionato sulla macchina stessa o su un totem adiacente al box. I partecipanti alla quinta edizione del Minardi Day (originariamente fissata al 2020 e poi rinviata al 2021 causa Covid) potranno scannerizzare il QR code per accedere al materiale multimediale (immagini e informazioni) di un modello di vettura in particolare, oltre che votare la macchina preferita.

Come sempre, nelle numerose sessioni, si alterneranno fantastiche vetture che hanno scritto pagine importanti del Motorsport per un viaggio nella storia lungo oltre cinquant’anni. I colori Ferrari saranno rappresentati dai modelli Ferrari 312, Ferrari 642 e Ferrari 643 che corsero nel mondiale 1991 conquistando il terzo posto con Alan Prost, Jean Alesi e Morbidelli. Pierluigi Martini sarà alla guida anche della Ferrari 126 C4 (ex-Michele Alboreto) vice-campione del mondo 1984.

Carlo Maria del Conte porterà in pista la Surtees ST8 (1971), mentre Roberto Farneti si alternerà al volante della March 761 (ex Vittorio Brambilla) e March 732. Anche la Arrows A3 (ex Jochen Mass) calcherà la pista di Imola, insieme alla Shadow DN3, Osella FA1G, Brabham BT30, Reynard 89D, Surtees TS15/A, Dallara 190 e Toyota TF105 e Toyota TF108. Per la prima volta all’Historic Minardi Day la Jaguar R3 numero 16 con cui Eddie Irvine conquistò il terzo posto nel Gran premio d’Italia a Monza nel 2002.

Tutte le informazioni per l’acquisto dei biglietti e per le modalità accesso sono disponibili sul sito dell’Autodromo (http://www.autodromoimola.it/minardi-day/).