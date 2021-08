Ravenna. Sara Fontemaggi completa il roster della Conad Olimpia Teodora

Sarà la giovane Sara Fontemaggi a completare il roster della Conad Olimpia Teodora. Schiacciatrice classe 2002, cresciuta nelle giovanili della società, nella scorsa stagione Sara ha partecipato con Ravenna al campionato di Serie B2, nella squadra guidata da Coach Andy Delgado che ha raggiunto la semifinale playoff. Si delinea così una formazione ricca di tante giovani, con l’età media della squadra che si abbassa ancora, per il terzo anno consecutivo, arrivando a soli 23 anni.

“Sono molto contenta dell’opportunità che la società mi ha dato – spiega Sara –. Sarà un anno dove potrò crescere molto grazie all’esperienza delle mie compagne. Spero di migliorare dal punto di vista tecnico, fisico e mentale, ma soprattutto adesso non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura”.

“Siamo felici di promuovere in prima squadra un’altra ragazza del nostro settore giovanile – commenta il DT Mauro Fresa –. Per lei sarà un anno importante perché dovrà avere la pazienza di migliorare a piccoli passi lavorando sodo, e assimilare la mentalità da giocatrice professionista. Le qualità tecniche le ha, soprattutto in seconda linea. Può certamente crescere dal punto di vista fisico, e per questo ha già svolto del lavoro specifico in estate, ma le potenzialità ci sono tutte”.