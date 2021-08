Del Duca Grama – Ravenna FC: termina 0-6 la prima uscita stagionale dei giallorossi

Buone sensazioni nella prima uscita stagionale del Ravenna FC. La squadra di Dossena, che nel corso della gara ha ruotato tutti gli uomini a disposizione, ha dimostrato di iniziare ad assimilare le idee del nuovo mister. Schierato con un 433 corto, con la difesa alta e tanta voglia di tenere in mano il pallino del gioco il Ravenna ha fatto valere la differenza di caratura rispetto al Del Duca con 3 marcature per tempo.

Significativo che le prime due reti della stagione giallorossa siano arrivate con due talenti promossi dal settore giovanile, Prati e Mascanzoni. Nella ripresa undici completamente rivoluzionato ma risultato analogo con una marcatura a testa per i tre attaccanti schierati da Dossena. Domattina Ravenna di nuovo al lavoro in vista del secondo test, previsto per domenica in casa del Delta Porto Tolle.

Tabellino

Del Duca Grama – Ravenna FC 0-6 (Prati, Mascanzoni, Calì, Guidone, Saporetti, Sylla)

Formazione 1° tempo: 1 Botti, 2 Grazioli, 5 Antonini Lui, 6 Nagy, 3 Crispino, 10 Calì, 4 Prati, 8 Lussignoli, 7 Macri, 9 Mascanzoni, 11 Ambrosini

Formazione 2° tempo: 12 Salvatori, 13 De Angelis, 15 Polvani, 16 coulange, 14 Vultaggio, 18 Haruna, 17 Ceccuzzi, 19 Spinosa, 20 Saporetti, 23 Guidone, 21 Sylla