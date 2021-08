Marina Romea: sabato e domenica al Romea Beach torneo 3 x 3 di beach basket

Sono ancora aperte le iscrizioni per il primo “Trofeo Playgound” di basket 3×3 on the beach, in programma fra sabato 21 e domenica 22 al Romea Beach di Marina Romea, organizzato in collaborazione con il CSI (Centro Sportivo Italiano) e Radio International.

Il torneo si svolgerà sul playground del bagno, fronte mare; sono previste fino a 16 squadre, composte di tre giocatori l’una. Le iscrizioni costano 20 euro a persona e comprendono la divisa completa per ogni partecipante. Il torneo inizia in entrambe le giornate alle 15, con ritrovo alle 14.15.

Dalle prime iscrizioni, sono previste anche squadre composte da giocatori provenienti da diverse parti dell’Emilia-Romagna.