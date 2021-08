All’Historic Minardi Day asta con oltre 20 automezzi: motorhome Ferrari F1 anni ’90 il fiore all’occhiello

Continuano a sbocciare le novità al quinto Historic Minardi Day all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Sabato 28 agosto infatti, a partire dalle 19, Finarte in collaborazione con Vision Up srl presenterà agli appassionati un’asta imperdibile per i collezionisti e gli amanti di motorsport. Dall’autodromo imolese informano che saranno oltre venti le autovetture da competizione messe all’asta, tutte macchine dagli anni ‘50 (gli albori della Formula Uno) ai nostri giorni, con veicoli dalla pista, alla salita, al rally. Vera star sarà il motorhome della Scuderia Ferrari Formula 1, utilizzato dagli ex ferraristi Jean Alesi, Gerhard Berger, Michael Schumacher, Eddie Irvine e Rubens Barrichello, oltre che naturalmente dai team manager dell’epoca.

Il pubblico più attento e appassionato si feliciterà anche per la presenza di una Formula Indy, una Lola Alfa Romeo T9000, una 1969 Lancia Fulvia Coupé Rallye 1.6 HF del 1969 ex ufficiale e una Lancia Appia Coupé carrozzata Motto del 1957, eleggibile Mille Miglia.

All’Historic Minardi Day (28 e 29 agosto) non mancherà un’area dedicata alla mostra-scambio Automobilia in collaborazione con il grande Salone torinese Automoretrò, dedicato al motorismo storico. Nato dall’iniziativa di quattro soci, tra i

quali Beppe Gianoglio che ancora oggi in prima persona, insieme al figlio Alberto, cura l’organizzazione della manifestazione con Bea Srl. Simulatori, competizioni di modellini radiocomandati e mostra di modellismo Lego completamento l’area intrattenimento.

Uno scatto dell’Ing. Gabriele Tredozi al volante della Minardi (da lui progettata) all’Historic Minardi Day del 2016.