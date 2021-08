La nuova stagione della Compagnia dell’Albero inizia con gli stage gratuiti di calcio e basket 

Dal 31 agosto riprendono le attività della Compagnia dell’Albero con gli ormai tradizionali stage gratuiti di calcio e basket, che anche quest’anno inaugurano di fatto la nuova stagione sportiva. Accompagnare i ragazzi verso l’età adulta con una proposta sportiva ed educativa è da sempre l’obiettivo della Compagnia dell’Albero, che anche in questo difficile momento storico conferma e rilancia il proprio impegno per avvicinare sempre più bambini e bambine alla pratica sportiva.

Gli stage di calcio e basket costituiscono un’opportunità per provare direttamente, in modo gratuito e in tutta sicurezza, nel pieno rispetto delle disposizioni anti-covid, questi sport, sotto la guida degli istruttori della Compagnia. Lo stage di calcio, dedicato ai bambini e bambine delle annate 2014-2015-2016, si svolgerà presso la Sede della Compagnia dell’Albero (Via Romea, 122) dal 31 agosto al 17 settembre nelle giornate di martedì, mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 19.00. Lo stage di basket prevede invece in un doppio appuntamento, martedì 7 e giovedì 9 settembre dalle 17.00 alle 19.15 presso L’Oratorio Murialdo (Via Sighinolfi, 20) e si rivolge a bambini/e nati dal 2011 al 2016.

Per ricevere informazioni su orari e modalità di partecipazione è possibile rivolgersi ai seguenti contatti: Segreteria Compagnia dell’Albero: 0544 470092 (dalle 15.00 alle 18.00) – info@compagniadellalbero.it

Sezione Calcio: 334 9016902 – sezionecalcio@compagniadellalbero.it / Sezione Basket: 338 7322792 – sezionebasket@compagniadellalbero.it