Ravenna FC. Domenica 29 agosto test amichevole a San Pietro in Vincoli

La società Ravenna FC comunica che è stato organizzato un allenamento congiunto a San Pietro in Vincoli contro la squadra locale. La gara, che sarà il quarto impegno di questo precampionato, si disputerà domenica 29 agosto alle ore 18 presso il campo sportivo di Via Abbadia. E’ prevista l’apertura al pubblico (ingresso a 5€) secondo le attuali normative: capienza ridotta, distanziamento e green pass necessario.

Porte aperte, sempre nel rispetto dell’attuale normativa in merito, anche per il test di domenica contro il Delta Porto Tolle (ingresso libero – Stadio Comunale, via tangenziale 2 Porto Tolle).

Di seguito il riepilogo degli impegni, fin qui definiti, di questo pre-campionato:

18 agosto: Del Duca Grama – Ravenna FC 0-6

22 agosto h. 18: Delta Porto Tolle – Ravenna FC

25 agosto h. 19,30: Medicina Fossatone – Ravenna FC

29 agosto h. 18: S.P. in Vincoli – Ravenna FC