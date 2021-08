Scuderia faentina Top Driver pronta ad affrontare nuove sfide

Giusto il tempo di far trascorrere il Ferragosto e la scuderia faentina Top Driver ha ripreso con vigore la propria attività; in primis disputando il 16° Raduno Regolaristico Giro dei Castelli di San Marino, quinto appuntamento del Trofeo della Romagna, con l’equipaggio Villa-Pasi su Alfa Romeo 156 Twin Cam, che ha ottenuto un brillante quarto posto di gruppo, miglior risultato in assoluto ottenuto in questo ambito dalla coppia faentino brisighellese.

Ma all’orizzonte si prospettano altri impegni per la compagine manfreda: domenica 5 settembre, Ruggero Ravaglioli, tornerà al volante del mitico Ford Mustang Gt,per disputare il Rally Ronde Bianco-Azzurro di San Marino, affiancato da un nuovo navigatore in fase di designazione; la domenica successiva,12 settembre, al via dello Slalom Galeata-Passo Forche, quarto evento della Coppa Romagna Slalom, non mancheranno vari alfieri della scuderia romagnola, come Mazzari,Cantoni, Paganelli, Sangiorgi e i fratelli Bartolo, il tutto preceduto sabato 11 settembre, in notturna, dalla partecipazione sempre di Villa-Pasi, Alfa 156, al Raduno Ruote Nella Storia, proposto dall’Automobil Club Forlì/Cesena, in collaborazione con il Racing Team Le Fonti, anch’esso valido per il Trofeo della Romagna; inoltre alla vigilia dell’autunno, domenica 19 settembre, dalle 8 alle 11, il Team Top Driver curerà in Piazza del Popolo a Faenza il Controllo a Timbro, riguardante il passaggio in centro storico del prestigioso Gran Premio Nuvolari; il tutto con la presenza di alcuni figuranti del Gruppo Municipale del Palio Del Niballo, della Scuderia Alpha Tauri di Formula 1 e l’esposizione statica di vari modelli di vetture da competizione; sono annunciate trecento auto storiche, provenienti da mezzo mondo.

Infine Ravaglioli, in sinergia con i suoi abituali sponsor, sta valutando la sua eventuale partecipazione in ottobre al Rally legend di San Marino, ovviamente con il Ford Mustang. Di concerto proseguono anche i corsi di guida sicura e sportiva proposti dal Team Top Driver.