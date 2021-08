Oltre trenta personaggi dell’automobilismo all’Historic Minardi Day

Come da tradizione all’Historic Minardi Day scenderanno in pista e si aggireranno personalmente nel paddock tanti personaggi del motorsport passato, presente e futuro. Sabato 28 e domenica 29 agosto saranno oltre trenta gli ospiti all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, tutti legati in qualche modo all’epica storia del team faentino F1 fondato da Gian Carlo Minardi nel lontanissimo 1979.

Tra gli ex piloti troviamo il fedelissimo Pierluigi ‘Piero’ Martini (bandiera ed icona della Minardi dal 1985, nonché tra gli ideatori degli Historic Minardi Day), l’ex Toyota, Renault e Prost Jarno Trulli (debuttò con Minardi nel 1997), l’ex ferrarista e minardista Luca Badoer (con il team di Gian Carlo nel 1999), l’ex ferrarista Gianni Morbidelli (in Minardi dal 1990 al 1992), l’ex Benetton Alessandro Nannini (dall’86 all’87 in Minardi), il brasiliano Tarso Marques (con Minardi dal ’96 al ’97 e nel 2001) e il connazionale Roberto Moreno, Giovanni Lavaggi (in Minardi nel 1996), Bruno Giacomelli, Emanuele Pirro, Nicola Larini, Alex Caffi, Davide Rigon, Siegfried Stohr, Gabriele Lancieri e tanti altri.

Presenti alla quinta edizione dell’Historic Minardi Day anche l’Ingegner Aldo Costa (pluricampione con Mercedes e Ferrari F1, attualmente in forze alla Dallara), lo storico ingegnere Minardi Gabriele Tredozi e il monumentale Ing. Mauro Forghieri, leggenda del Cavallino Rampante e del motorsport. In questa quinta edizione l’Ingegnere Tredozi sarà alla guida della Minardi PS04B, mentre Aldo Costa scenderà in pista con la Dallara Stradale EXP da 500 CV.

Dall’organizzazione informano che non mancheranno anche i possibili campioni del futuro: Brando Badoer, già protagonista nel palcoscenico internazionale di karting, Lorenzo Patrese che quest’anno ha firmato l’esordio nell’Italian Formula 4 Championship Power by Abarth, e i kartisti della Minardi Management, Nicholas Pujatti (classe 2007), Mattia Bucci (2007) e Thomas Baldassarri (2008).