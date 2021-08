PalestrAperta 2021. Una settimana di volley a Faenza per gli under 12

Una settimana dedicata ai giovani e alle giovani pallavoliste all’insegna del divertimento. La Pallavolo Faenza organizza PalestrAperta 2021, evento patrocinato dal Comune di Faenza rivolto alle bambine nate dal 2010 al 2013 e ai bambini nati dal 2009 al 2012 che si terrà dal 6 al 10 settembre.

Per una settimana i ragazzi e le ragazze faranno attività dalle 8.30 alle 13 dividendosi tra la palestra Badiali e il Parco Mita, giocando a minivolley e svolgendo tanti altri divertenti esercizi insieme ad istruttori qualificati della Pallavolo Faenza e sotto la supervisione di Giorgio Raggi (responsabile del settore maschile e direttore tecnico), Loris Polo (responsabile tecnico del settore femminile).

La partecipazione è gratuita, ma bisognerà iscriversi compilando un modulo on line pubblicato sulla pagina Facebook della Pallavolo Faenza. A tutti gli iscritti verrà regalata una t-shirt della società.

“Abbiamo deciso di organizzare questa iniziativa per venire incontro ai bambini del settore promozionale e dei Centri di Avviamento allo Sport e alle loro famiglie – sottolinea Rosario Bassi, presidente della Pallavolo Faenza – i più colpiti nella passata stagione dall’emergenza Covid-19. Lo scorso anno, infatti, non essendo considerati campionati di preminente interesse nazionale, l’attività sostanzialmente non è mai partita, per fortuna siamo riusciti ad organizzare un bel corso all’aperto nel mese di giugno: ora vogliamo dare una bella opportunità a tutti i bambini per giocare a pallavolo e divertirsi.

Essendo PalestrAperta rivolta agli Under 12 non sarà obbligatorio il Green Pass e dunque adotteremo il protocollo anti Covid-19 utilizzato dalla Pallavolo Faenza nella stagione 2020/21 che si è rivelato ottimo per disputare l’attività sportiva nella massima sicurezza”.