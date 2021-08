Il tiratore faentino Jacopo Cappelli alle Paralimpiadi, gli auguri del sindaco Isola: “Ci rende molto orgogliosi”

Il tiratore faentino Jacopo Cappelli in questi giorni è volato a Tokyo per partecipare alle Paralimpiadi. Cappelli, classe 1987, rappresenterà così, per la seconda volta dopo l’esperienza di Londra 2012, la Romagna del tiro a segno. La prima gara è in programma lunedì 30 agosto alle 3.45 ora italiana quando Cappelli si cimenterà nella carabina 10 m R1; mercoledì 1 settembre, alle 2.30, sarà la volta della carabina 10 m R3, venerdì 3 settembre, alle 2.30, nella carabina 50 m R7 e infine domenica 5 settembre, alle 2.30, l’atleta faentino parteciperà nella categoria della carabina 50 m R6.

Jacopo Cappelli ha seguito le orme della modiglianese Azzurra Ciani, una tra le tiratrici più forti d’Italia nella carabina che ha partecipato a diverse edizioni delle Paralimpiadi, tesserata nell’Asd Tiro a segno di Faenza. L’atleta faentino invece, dopo aver mosso i primi passi nel poligono del Tiro a segno della città, in via San Martino, militando nell’ASD manfreda Sport in H, è transitato in una società sportiva di Forlì per poi approdare al Centro tecnico Paralimpico federale di Bologna sotto la direzione del commissario tecnico Giuseppe Ugherani.

“La partecipazione di Jacopo Cappelli alle Paralimpiadi di Tokyo -dice il sindaco Massimo Isola- in rappresentanza dell’intera Romagna per la sua disciplina ci rende molto orgogliosi. Poter prendere parte a una manifestazione sportiva di carattere mondiale corona gli sforzi di un atleta che da anni è sulla breccia in questa specialità e che si è formato, sul fronte agonistico, nelle strutture della città e della Regione, è segno del grande impegno delle associazioni che operano in questo campo. A lui va, da parte mia, a nome di tutta la comunità, un grosso in bocca al lupo per questo che potrebbe essere un secondo tempo di una estate straordinaria per lo sport italiano”.