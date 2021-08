Faenza. AlphaTauri, capitan Gasly smanioso di correre in Belgio: “Una delle mie piste preferite”

Il Gran Premio del Belgio (in programma dal 27 al 29 agosto), storicamente parlando, ha sempre arriso alla scuderia AlphaTauri – Honda. Il team con base a Faenza, infatti, sino a due anni fa conosciuto come Scuderia Toro Rosso ha centrato ben 11 volte la zona punti dal 2006 ad oggi sullo strepitoso circuito di Spa-Francorchamps, tra i tracciati più amati dai piloti e addetti ai lavori. L’allora team satellite Red Bull, nel 2008, colse il quinto e settimo posto rispettivamente con Sebastian Vettel e Sébastien Bourdais, creando un ottimo preludio al galattico successo di Seb a Monza (prima delle due vittorie siglate da AlphaTauri nella storia).

Capitan Pierre Gasly, sempre a punti nelle tre edizioni sin ora disputate del GP belga lo scorso anno firmò un dignitoso ottavo posto e si sente ancora galvanizzato dopo l’ottima corsa disputata a Budapest, in Ungheria, prima della pausa estiva: “Un pilota solitamente ha tempo per indugiare su un risultato sino all’appuntamento successivo, ragion per cui il piazzamento colto a Budapest (quinto posto finale ndr) è stato il modo migliore per concludere la prima metà di stagione”.

Gasly s’è goduto la pausa estiva andando in Spagna direttamente dall’Ungheria, incontrando altri piloti con i quali il francese dice di essersi divertito e rilassato. Non pago, Pierre è andato poi in Francia, dove ha trascorso tempo con gli amici d’infanzia prima di iniziare il programma allenamenti. “La forma fisica sarà importante nella seconda metà dell’anno perché ci attendono tanti Gran Premi” specifica Gasly, smanioso di scendere in pista a Spa: “Stiamo parlando di una delle mie piste preferite, dove ho sempre fatto bene. Sul tracciato belga conquistai la mia prima vittoria in assoluto al volante di una monoposto”.

Sfortunatamente, il GP del Belgio, significa anche ricordi molto dolorosi per Gasly, essendovi scomparso due anni fa il promettente connazionale Anthoine Hubert. Sin dallo scorso anno Gasly ha portato una corona di fiori e messaggi di ricordo sul luogo dell’incidente di Anthoine: “Non possiamo dimenticare ciò che è accaduto nel 2019, i miei pensieri vanno sempre a Hubert ed alla sua famiglia”.