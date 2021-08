Sport e ambiente, binomio perfetto per “Teodora d’Estate”

Conclusa martedì 24 agosto alle ore 16.00 la conferenza stampa organizzata dall’Associazione Teodora Ravenna Run presso il Parco Teodorico. Nella splendida cornice verde nel centro di Ravenna circondata da monumenti patrimonio dell’Unesco l’Associazione podistica ravennate affiliata UISP ha voluto presentare al pubblico la prima edizione della manifestazione “Teodora d’Estate” che prenderà il via sabato 28 agosto alle ore 18 con partenza dal centro del Parco e dalle ore 16.00 la 28° edizione del circuito giovanile UISP “Promesse di Romagna” per ragazzi di età compresa tra i 6 e i 15 anni, che riprende l’attività ufficiale dopo la pandemia.

Presenti alla conferenza Giacomo Costantini Assessore al Turismo, Manuela Claysset dirigente nazionale UISP responsabile delle politiche ambientali, Enrico de Sanso della Cooperativa San Vitale gestore del Parco che ospita la manifestazione, Gabriele Tagliati Presidente UISP Ravenna-Lugo, Raffaele Alberoni responsabile del settore podismo UISP per l’Emilia Romagna e Anna Piazza Presidente di Teodora Ravenna Run.

Le parole dell’Assessore Costantini hanno elogiato la grande voglia di riscatto e di rinascita delle Associazioni sportive dopo il lock-down ed un periodo di forti restrizioni in campo sportivo. Ha, inoltre, ringraziato l’Associazione per la sensibilità dimostrata nei confronti di un settore che sempre più coniuga con l’arte ed il turismo con i loro progetti.

La prima edizione di Teodora d’Estate è anche una diretta sulla memoria ricordando l’anno di Dante 2021 dopo 700 anni dalla scomparsa. Il Sommo Poeta sarà raffigurato sia nella medaglia attraverso la raffigurazione della “Tomba di Dante” riprodotta in materiale riciclato in palio e accessibile a tutti gli iscritti, sia nella T-shirt ufficiale della manifestazione. La Presidente Anna Piazza ha più volte ricordato come questo sia l’inizio di un lungo percorso di manifestazioni con l’intento di raffigurare i famosi monumenti di Ravenna nei gadget ufficiali.

Altro simbolo della manifestazione sarà l’attenzione e il rispetto per l’ambiente insieme ai comportamenti adottati da organizzatori e partecipanti per salvaguardare il territorio. ASD Teodora è stata la terza classificata al concorso Primo è l’Ambiente un bando uscito nel 2018 emanato dalla Regione Emilia Romagna in collaborazione con UISP. Durante la gara saranno adottate misure per evitare sprechi, ridurre i consumi, inquinamento e favorire il riciclo. Ai primi 100 partecipanti che raggiungeranno la manifestazione con mezzi ecosostenibili documentato con un selfie, l’organizzazione consegnerà un biglietto gratuito per la visita al Museo “Classis” di Classe. Le parole di Manuela Claysset, responsabile del progetto Primo è l’Ambiente hanno sottolineato come l’organizzazione di eventi sportivi dovrà cercare sempre più maggiori attenzioni all’ambiente e di come lo sport possa essere un veicolo di promozione della sostenibilità ambientale e di cambiamento degli stili di vita quotidiani, per renderli sempre più green.

Tutto pronto per la prima edizione di “Teodora d’Estate” sabato 28 agosto. Ore 16.00 partenza settori giovanili “Promesse di Romagna” e ore 18.00 partenza Non Competitiva di 8-4-1,5Km