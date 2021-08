Scatta dal Parco Teodorico la prima edizione della Teodora d’Estate

28 Agosto alle ore 18 al via dal Parco Teodorico la prima edizione della kermesse podistica “Teodora d’Estate” organizzata dalla società Teodora Ravenna Run insieme a Cooperativa San Vitale e UISP Comitato Ravenna-Lugo.

Ore 16,00 partenza dal Parco Teodorico per il settore giovanile agonistico riservato agli Under 15, con il trofeo “Promesse di Romagna” e dalle ore 18 fino alle 19 (partenza frazionata) al via la grande corsa “Teodora d’Estate”.

La corsa, non competitiva aperta a tutti, è articolata su tre percorsi a scelta di 8km, 4km e 1,5km. Ogni percorso si sviluppa verso il centro città abbracciando i monumenti e i simboli che hanno reso celebre Ravenna nel mondo.

Iscrizioni aperte fino a pochi minuti prima della gara.

Info: www.teodoraravennarun.it