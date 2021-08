Ecco i calendari dei Gironi del Campionato di Serie A2 Femminile 2021-22, che partiranno nel weekend di domenica 10 ottobre

Sono stati resi noti nella giornata di giovedì 26 agosto i Calendari dei Gironi A e B del Campionato di Serie A2 Femminile 2021-22, che partiranno nel weekend di domenica 10 ottobre 2021 e si concluderanno in quello del 6 marzo 2022. Per la Conad Olimpia Teodora esordio in trasferta sul campo della CBF Balducci Macerata poi, già alla seconda giornata, nella prima partita fra le mura amiche del PalaCosta, derby romagnolo con la Omag S.G. Marignano (17/10). Derby di ritorno a Santo Stefano (26 dicembre 2021) in casa delle riminesi.

Doppia trasferta in Sicilia (Marsala e Aragona) in programma nel girone di andata (24 ottobre e 3 novembre), mentre le Leonesse ravennati voleranno in Sardegna in quello di ritorno (30 gennaio 2022 a Olbia, 6^ giornata). Alla 7^ giornata (14 novembre 2021 e 6 febbraio 2022) il turno di riposo. La Conad chiuderà poi la Regular Season il 6 marzo 2022 ad Altino.

Due i turni infrasettimanali previsti, entrambi nel girone di andata: 5^ giornata, mercoledì 3 novembre 2021, con appunto la trasferta ad Aragona, e 8^ giornata, mercoledì 17 novembre 2021, dove Ravenna ospiterà Busto Arsizio. Due anche le settimane di pausa del campionato, che non scenderà in campo nel weekend del 12 dicembre 2021 e in quello di capodanno (2 gennaio 2022).

La formula del Campionato di Serie A2 Femminile prevederà una Regular Season a 22 giornate, che inizierà – insieme alla Serie A1 – nel weekend del 9-10 ottobre e terminerà a inizio marzo. Successivamente, le prime classificate di ogni Girone si sfideranno in una serie di finale per la promozione diretta in A1, le squadre classificate tra la 2^ e la 7^ posizione (più la perdente della finale) accederanno ai Play Off che metteranno in palio la seconda promozione in A1, infine le ultime quattro classificate di entrambi i raggruppamenti confluiranno nella Pool Salvezza.

Il calendario completo

GIRONE A

1^ GIORNATA – ANDATA 10 ottobre 2021 – RITORNO 19 dicembre 2021

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Altino Volley

CBF Balducci HR Macerata –Conad Olimpia Teodora Ravenna

Sigel Marsala Volley – Green Warriors Sassuolo

Omag – MT S.G. Marignano – Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Volley Hermaea Olbia – Seap Dalli Cardillo Aragona

Riposa: Assitec Volleyball Sant’Elia

2^ GIORNATA – ANDATA 17 ottobre 2021 – RITORNO 26 dicembre 2021

Green Warriors Sassuolo – CBF Balducci HR Macerata

Conad Olimpia Teodora Ravenna– Omag – MT S.G. Marignano

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Altino Volley – Assitec Volleyball Sant’Elia

Seap Dalli Cardillo Aragona – Sigel Marsala Volley

Riposa: Volley Hermaea Olbia

3^ GIORNATA – ANDATA 24 ottobre 2021 – RITORNO 9 gennaio 2022

Sigel Marsala Volley –Conad Olimpia Teodora Ravenna

Omag – MT S.G. Marignano – Seap Dalli Cardillo Aragona

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Altino Volley

Volley Hermaea Olbia – Green Warriors Sassuolo

Assitec Volleyball Sant’Elia – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Riposa: CBF Balducci HR Macerata

4^ GIORNATA – ANDATA 31 ottobre 2021 – RITORNO 16 gennaio 2022

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Volley Hermaea Olbia

CBF Balducci HR Macerata – Omag – MT S.G. Marignano

Green Warriors Sassuolo – Altino Volley

Conad Olimpia Teodora Ravenna– Assitec Volleyball Sant’Elia

Seap Dalli Cardillo Aragona – Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Riposa: Sigel Marsala Volley

5^ GIORNATA – ANDATA 3 novembre 2021 – RITORNO 23 gennaio 2022

Sigel Marsala Volley – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Omag – MT S.G. Marignano – Green Warriors Sassuolo

Volley Hermaea Olbia – Assitec Volleyball Sant’Elia

Altino Volley – CBF Balducci HR Macerata

Seap Dalli Cardillo Aragona –Conad Olimpia Teodora Ravenna

Riposa: Futura Volley Giovani Busto Arsizio

6^ GIORNATA – ANDATA 7 novembre 2021 – RITORNO 30 gennaio 2022

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Omag – MT S.G. Marignano

CBF Balducci HR Macerata – Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Conad Olimpia Teodora Ravenna– Volley Hermaea Olbia

Altino Volley – Seap Dalli Cardillo Aragona

Assitec Volleyball Sant’Elia – Sigel Marsala Volley

Riposa: Green Warriors Sassuolo

7^ GIORNATA – ANDATA 14 novembre 2021 – RITORNO 6 febbraio 2022

Sigel Marsala Volley – CBF Balducci HR Macerata

Omag – MT S.G. Marignano – Assitec Volleyball Sant’Elia

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Green Warriors Sassuolo

Volley Hermaea Olbia – Altino Volley

Seap Dalli Cardillo Aragona – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Riposa:Conad Olimpia Teodora Ravenna

8^ GIORNATA – ANDATA 17 novembre 2021 – RITORNO 13 febbraio 2022

CBF Balducci HR Macerata – Assitec Volleyball Sant’Elia

Sigel Marsala Volley – Volley Hermaea Olbia

Green Warriors Sassuolo – Seap Dalli Cardillo Aragona

Conad Olimpia Teodora Ravenna– Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Altino Volley – Omag – MT S.G. Marignano

Riposa: Banca Valsabbina Millenium Brescia

9^ GIORNATA – ANDATA 21 novembre 2021 – RITORNO 20 febbraio 2022

Banca Valsabbina Millenium Brescia –Conad Olimpia Teodora Ravenna

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Sigel Marsala Volley

Volley Hermaea Olbia – Omag – MT S.G. Marignano

Seap Dalli Cardillo Aragona – CBF Balducci HR Macerata

Assitec Volleyball Sant’Elia – Green Warriors Sassuolo

Riposa: Altino Volley

10^ GIORNATA – ANDATA 28 novembre 2021 – RITORNO 27 febbraio 2022

CBF Balducci HR Macerata – Banca Valsabbina Millenium Brescia

Green Warriors Sassuolo –Conad Olimpia Teodora Ravenna

Futura Volley Giovani Busto Arsizio – Volley Hermaea Olbia

Altino Volley – Sigel Marsala Volley

Seap Dalli Cardillo Aragona – Assitec Volleyball Sant’Elia

Riposa: Omag – MT S.G. Marignano

11^ GIORNATA – ANDATA 5 dicembre 2021 – RITORNO 6 marzo 2022

Banca Valsabbina Millenium Brescia – Green Warriors Sassuolo

Sigel Marsala Volley – Omag – MT S.G. Marignano

Conad Olimpia Teodora Ravenna– Altino Volley

Volley Hermaea Olbia – CBF Balducci HR Macerata

Assitec Volleyball Sant’Elia – Futura Volley Giovani Busto Arsizio

Riposa: Seap Dalli Cardillo Aragona