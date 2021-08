Partito al CT Cesarea Ravenna Sport Center il 15° trofeo “SO.NA.D” di 3° categoria maschile

Ai nastri di partenza sui campi del Circolo Tennis Cesarea Ravenna Sport Center il torneo nazionale di 3° maschile, il 15° trofeo “So.Na.D”, una tappa ormai tradizionale del calendario romagnolo. Sono 44 gli iscritti al torneo, con tanti protagonisti locali. Sorteggiato il tabellone finale dove il 3.2 Claudio Vivani (Ct Zavaglia) è il n.1, seguito dal 3.2 locale Alberto Scafoletti e dagli altri 3.2 Matteo Mucciarella e Tommaso Servadei.

1° turno: Ivano Lanciotti (Nc)-Mario Fabbri (Nc) 6-2, 6-1, Andrea Ugolini (Nc)-Pierluigi Basoccu (Nc) 6-2, 6-2, Mauro Bronzato (Nc)-Paolo Valenti (Nc) 6-0, 6-1.

2° turno: Fabio Vinetti (4.4)-Loris Braglia (4.4) 6-2, 6-2, Stefano Fabbri (4.3)-Francesco Soprani (4.3) 7-6 (5), 0-2 e ritiro, Giacomo Zauli (4.3)-Stefano Piani (4.3) 6-4, 6-1.

Il torneo nazionale di 3° rappresenta il ritorno sulla scena agonistica del Club ravennate che nel frattempo ha lavorato sodo per far trovare tutto pronto, come sottolinea il presidente-maestro Cesare Guiotto: “Il torneo fa da apripista alla ripresa di un importante lavoro di gestione del Circolo, sia sul fronte delle strutture sia sul piano più strettamente tecnico, sperando che, a questo punto, venga allungata la concessione per la conduzione del Club da parte dell’amministrazione comunale. Stiamo infatti riprendendo il filo di un discorso bloccato dalla pandemia appena entrati dopo aver vinto il bando per la gestione, ora torniamo in campo anche noi”.

Il giudice di gara è Umberto Domenichini, direttrice di gara Dania Oriani.