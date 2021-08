Inizia la stagione 2021-22 di Ravenna Pallanuoto: dal 6 settembre ripartono le attività

Inizia la nuova stagione per Ravenna Pallanuoto e le sue squadre, pronte a tornare in acqua per la ripresa delle attività dopo la pausa estiva e dopo il lungo stop causato dalla pandemia. Anche in questa nuova annata al centro del progetto di Ravenna Pallanuoto, portato avanti insieme alla Polisportiva Compagnia dell’Albero, c’è il settore giovanile e la volontà di avvicinare sempre più ragazzi alla pallanuoto, sport di squadra capace di trasmettere in modo divertente ma efficace grinta, passione, determinazione, spirito di gruppo.

La proposta di Ravenna Pallanuoto parte dalla Categoria Under 12, per un primo approccio alla pallanuoto, e prosegue con gli Under 14. Il percorso giovanile arriva fino all’Under 18 e culmina con l’Under 20, ultimo gradino che separa il settore giovanile dalla prima squadra, vertice del movimento, che anche quest’anno parteciperà al campionato di Serie C con una squadra interamente composta da atleti del proprio vivaio.

Ravenna Pallanuoto dà la possibilità a tutti i ragazzi che vogliono provare questo sport di effettuare un periodo di prova gratuita della durata di un mese.

Le attività, dedicate ai ragazzi nati dal 2008 al 2013, inizieranno dal 6 settembre e si svolgeranno fino al 19 settembre (nelle giornate di martedì e giovedì, dalle 17 alle 18) presso il Centro 3 Laghi di Porto Fuori, prima di spostarsi, dalla settimana del 20 settembre, nella consueta sede delle attività di Ravenna Pallanuoto, ovvero la Piscina Comunale Gambi. Per partecipare alle attività è necessario essere in possesso di Green Pass (per ragazzi dai 12 anni in su) e di certificato medico sportivo.