OraSì Ravenna, arriva la firma di Lewis Sullivan

OraSì Basket Ravenna annuncia di aver raggiunto un accordo per la prossima stagione con Lewis Sullivan, ala forte statunitense di 201 cm, che ha disputato le ultime due stagioni in Ucraina al Khimik Yuzhny. Sullivan completa così la coppia a stelle e strisce con Austin Tilghman, con cui condivide l’anno di nascita, 1995, e l’occasione di una vetrina importante per la propria carriera.

Nato il 29 maggio 1995 ad Hazel Green, Alabama, Lewis Markel Sullivan si forma all’Università dell’Alabama e gioca quattro campionati NCAA negli UAB Blazers, fino alla stagione 2018/19 chiusa con 12.3 punti e 6.8 rimbalzi in 35 partite. Nel 2019/20 sbarca in Europa e gioca due campionati con la maglia del Khimik Yuzhny nella Superlega Ucraina, il primo ad una media di 16.7 punti e 8.4 rimbalzi a partita, il secondo con 16.3 punti, 9.8 rimbalzi e 2.6 assist. Per lui anche una vittoria in Coppa d’Ucraina e il titolo di MVP della manifestazione.

“Con la firma di Lewis completiamo il pacchetto dei giocatori senior all’interno della formula concordata con la società – commenta il coach giallorosso Alessandro Lotesoriere – Parliamo di un giocatore giovane ed ambizioso, duttile in campo e disponibile a lavorare per la squadra. L’obiettivo è che il suo sviluppo nel basket europeo coincida con lo sviluppo e la crescita di una squadra che dovrà essere sempre di più umile ed affamata. Lewis, oltre alle qualità tecniche, ci ha dimostrato di sposare ed incarnare questa mentalità”.