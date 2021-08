Petrucci capitano dei Raggisolaris per il secondo anno consecutivo

Marco Petrucci sarà il Capitano dei Raggisolaris per il secondo anno consecutivo. L’ala toscana, a Faenza da quattro stagioni, si è meritato questa conferma nello scorso campionato, dove ha condotto la squadra con grande determinazione e orgoglio ed è ora pronto a guidare i faentini nell’annata 2021/22.

“Come dicevo già lo scorso anno, sono veramente onorato di essere il capitano di questa società e di questa squadra – spiega Marco Petrucci – che già nella prima amichevole di sabato scorso mi è piaciuta molto. Abbiamo dato ottime indicazioni contro un avversario di categoria superiore come Ravenna e ci siamo fatti valere. Il gruppo lo vedo molto bene e i giovani hanno una bella faccia tosta e tanta voglia di fare: abbiamo insomma tutto quello che ci serve per poter farci valere in questo campionato che è davvero impegnativo soprattutto il nostro girone. Il coach ha dato subito la sua impronta al gruppo e ora dobbiamo continuare su questa squadra come abbiamo fatto l’anno scorso, sperando di ottenere risultati ancora migliori. Con questo atteggiamento ci divertiremo”.

Ora non resta che giocare il primo incontro davanti ai tifosi.

“Non vedo l’ora di riabbracciarli, perché sono il nostro sesto uomo e abbiamo bisogno di loro. I nuovi ragazzi non li hanno ancora visti tifare e spero possano conoscerli il prima possibile”.