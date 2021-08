Ravenna Park Race: domenica 5 settembre terza edizione del trail in natura

Anche per questo mese di settembre il ritorno al running e al walking collettivo dopo le ferie estive sarà targato Ravenna Runners Club con la terza e attesissima edizione della Ravenna Park Race in programma domenica 5 settembre da Casal Borsetti.

Come già accaduto anche nel 2020 la manifestazione rispetterà rigidamente tutti i protocolli in vigore per il contenimento del Covid-19, tra distanziamento, partenze a ondate, verifica della temperatura e tutte quelle procedure indicate nelle Linee Guida emanate dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (per tutti i dettagli www.sport.governo.it).

Le iscrizioni online rimarranno aperte fino alla mezzanotte del 31 agosto, ma già oggi cresce l’attesa per un evento che consentirà a numerosi appassionati di godere della bellezza del percorso interamente previsto nel Parco del Delta del Po nel territorio dei Lidi Nord ravennati, con alcune interessanti novità previste per entrambi i percorsi.

DUE PERCORSI

La terza edizione di Ravenna Park Race propone una grande novità proprio nei percorsi. Alla confermatissima Trail Running da 21 Km si affiancherà quest’anno una Eco Walking da 10 Km con un percorso in gran parte rinnovato.

Il trail si snoderà su un tracciato senza dislivelli e per lo più a livello del mare per runner abituati a questa distanza provenienti da tutta la penisola. Chi invece vorrà semplicemente godere di una bella giornata in natura ammirando lo scenario mozzafiato del Parco del Delta e i tanti scorci incredibili del percorso, potrà farlo grazie all’Eco Walking da 10 km, il percorso breve che potrà essere affrontato correndo o camminando con una proposta alla portata di tutti. In entrambi i casi è previsto un passaggio nell’area lagunare alle spalle della pineta dove le maree influiranno sul percorso rendendolo certamente “più trail” ma anche molto più affascinante.

CONSEGNA PETTORALI

Le Linee Guida per il Covid-19 porteranno ad una consegna dei pettorali più scaglionata e controllata, proprio come già accaduto nel 2020. Il pettorale potrà essere ritirato agli uffici di Ravenna Incoming, IAT Mausoleo Teodorico in Via delle Industrie n. 14 a Ravenna: venerdì 3 settembre dalle 10 alle 17; sabato 4 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. Il giorno della gara, dalle 7 alle 8.50 al Centro della Stella Rossa di Casal Borsetti dove sarà allestito il Park Race Village.

Novità 2021 anche per quanto riguarda i pettorali con i chip che saranno forniti a tutti coloro, dunque anche a chi partecipare alla Eco Walking, che si saranno iscritti online entro il 31 agosto. In questo modo chiunque, anche non correrà i 21 Km, potrà conoscere con esattezza il tempo impiegato.

Attenzione poi ai ritardatari. Le iscrizioni online termineranno come già detto il 31 agosto ma, nel caso dovessero rimanere disponibili pettorali, sarà possibile partecipare all’evento iscrivendosi di persona nelle giornate di venerdì e sabato agli uffici di Ravenna Incoming, IAT Mausoleo Teodorico, negli stessi orari indicati per il ritiro dei pettorali.

LE PARTENZE A ONDATE E IL DISTANZIAMENTO

Si adotterà ancora la partenza a ondate per garantire la massima sicurezza sanitaria. Il primo start è fissato per le ore 9.00 del mattino nelle vicinanze del Centro Sportivo Stella Rossa a Casal Borsetti. A partire saranno gruppi circoscritti, ognuno distanziato di alcuni minuti. Scatteranno prima i runner competitivi del Trail da 21 km, seguiti dai non competitivi e dai camminatori. E tutti verranno sensibilizzati non solo sul rispetto delle normative anti Covid, ma anche sulla tutela dell’ambiente circostante attraverso comportamenti consoni ad un ecosistema bellissimo e da preservare. Naturalmente, nelle fasi pre e post evento si procederà con tutte le attenzioni che in questi mesi sono divenute consuetudine come la misurazione della temperatura, la segnalazione degli appositi spazi da occupare ed i percorsi da seguire per evitare assembramenti.

PAESAGGI INCREDIBILI E UNICI

Il percorso di Ravenna Park Race rappresenta il massimo per chi ama scenari naturali di una bellezza rara. Runner e camminatori percorreranno gli stradelli di un ecosistema come quello del Parco del Delta del Po che la natura ha saputo creare nel corso di centinaia di anni. I sentieri della Pineta San Vitale fra pini, pioppi, lecci di un ricco sottobosco, e le grandi lagune salmastre collegate al mare e percorse da una rete di canali su cui sorgono i caratteristici casoni da pesca. La Pialassa della Baiona con i dossi che emergono dalle acque sui quali si sviluppano piante di rara bellezza e vivono molte specie di uccelli tra i quali i celebri aironi.

La massicciata di Casal Borsetti, che consentirà di percorrere un tratto del percorso affacciato sul mare di settembre. Senza dimenticare il passaggio già citato nell’area lagunare dove l’altezza della marea potrebbe variare il tracciato e prevedere alcuni passaggi sopra appositi sacchi posti nei cosiddetti guadi. Insomma, un appuntamento con la natura, la sua magia e lo stupore che sanno regalare questi luoghi in un periodo particolare come quello di fine estate. Lo start verrà dato da Casal Borsetti, ma il trail toccherà tutti i tre lidi nord ravennati, compresi dunque Marina Romea e Porto Corsini, fino all’arrivo ancora a Casal Borsetti.

LA MEDAGLIA CON GLI ELEMENTI NATURALI

La medaglia 2021 di Ravenna Park Race racconta tanti aspetti e altrettante storie legate a questa particolare manifestazione legata indissolubilmente al territorio e alla natura. Un evento che, mai come in questo periodo dove le problematiche green sono occasione di confronto e riflessione, assume un connotato particolarmente profondo. Lo sport e l’attività fisica in genere come insegnamento a rispettare la natura, ad ammirarla e difenderla. Runner e camminatori che per un giorno entrano a far parte di questa meravigliosa cornice diventando elemento non invasivo, ma connesso ad un ecosistema unico al mondo.

All’arrivo della 21K i partecipanti riceveranno una medaglia assolutamente originale e dal design di grande effetto.

E lo stesso potranno avere, questa un’altra bella novità dell’edizione 2021, tutti i camminatori della Eco Walking 10K che avranno scelto, al momento dell’iscrizione, l’opzione con medaglia.

L’elemento predominante sarà anche per il 2021 l’immagine di una Garzetta, uccello simbolo del Parco del Delta del Po, elegante nel suo candido piumaggio. Un volatile che si può ammirare facilmente lungo il percorso di Ravenna Park Race, appostato sui cespugli o sula vegetazione acquatica. Acqua e terra appunto, gli altri due elementi rappresentati nella medaglia 2021 insieme al logo della manifestazione che con i suoi colori racconta il giallo/oro del sole caldo, l’azzurro degli specchi d’acqua e il verde della folta vegetazione della pineta.

IL PARK RACE VILLAGE A CASAL BORSETTI

Casal Borsetti, e il suo centro sportivo sede della Stella Rossa, saranno animati già a partire dal primo pomeriggio di Sabato 4 Settembre. Proprio all’interno del centro verrà allestito il Park Race Village, in formato ridotto come già nel 2020 per ovvi motivi. Sarà questo il punto di riferimento per l’evento ed il luogo dove ritirare il pettorale al sabato pomeriggio e alla domenica mattina.

I VOLONTARI E GLI SPONSOR

A rendere possibile la prima edizione di Ravenna Park Race sarà, oltre all’organizzazione di Ravenna Runners Club, un vero e proprio esercito di volontari che garantiranno il perfetto funzionamento di tutti i servizi necessari allo svolgimento. A fornire il personale necessario saranno la Polisportiva Stella Rossa di Casal Borsetti, la Pro Loco di Marina Romea e quella di Porto Corsini, Avis Ravenna, Advs Ravenna, Asd Podistica Alfonsine e la Pro Loco di Punta Marina Terme, punti fermi imprescindibili anche per l’organizzazione della Maratona di Ravenna Città d’Arte. Doveroso infine un ringraziamento anche ai partner e ai fornitori ufficiali che sostengono Park Race: Martini Alimentare, Innova, Consar, Ethic Sport, Gran Frutta Zani, Eurocompany. Media partner Radio Bruno e Publimedia.

Per tutte le informazioni e le iscrizioni è possibile consultare il sito web www.ravennaparkrace.com.