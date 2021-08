Ravenna. Tornano in palestra le giovanili della Consar Rcm

Porto Robur Costa 2030 e Scuola di Pallavolo informano che tutte le attività agonistiche relative al settore giovanile riprenderanno a partire da mercoledì 1 settembre e scaglionate a seconda delle varie categorie. Tutti i componenti dello staff tecnico sono in possesso di green pass e lo stesso viene richiesto a tutti gli atleti. Sono le squadre che il club ravennate metterà in campo otto squadre: serie B (che verrà disputata dall’Under 19), serie C (affrontata con l’Under 17), tre gruppi di Under 15, due gruppi di Under 13, un’Under 12.

A queste si aggiunge l’attività di avviamento allo sport per ragazzi e ragazze dai 6 ai 12 anni, nati e nate quindi dal 2015 al 2010 inclusi. I corsi prenderanno il via in palestra il 15 settembre, e in base alle assegnazioni degli impianti che verranno fatte dal Comune di Ravenna, si svolgeranno presumibilmente il lunedì e il mercoledì alla Montanari dalle 17 alle 18.30 e il martedì e il giovedì negli stessi orari alla palestra Itis di via Cassino.

Per informazioni ulteriori e iscrizioni: tel. 0544 469216 (la mattina dalle 9 alle 12.30) oppure scrivere una mail a: scuoladipallavolo@portoroburcosta2030.it