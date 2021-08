“Teodora d’Estate” 2021, un successo di giovani e podisti nel rispetto dell’ambiente

In archivio la prima edizione della manifestazione organizzata dalla società sportiva Teodora Ravenna Run presso il parco Teodorico lo scorso sabato 28 agosto in collaborazione con la Cooperativa San Vitale che ha ospitato l’evento in qualità di gestore del Parco ravennate.

Più di una sessantina i volontari coinvolti, già impiegati al mattino con le iscrizioni dei partecipanti e dislocati successivamente nel pomeriggio lungo i percorsi per mantenere ordine e sicurezza coadiuvati dal Corpo della Polizia Municipale di Ravenna.

Due le iniziative di questa kermesse sportiva, una corsa competitiva dedicata ai giovani sotto i 16 anni nel primo pomeriggio, mentre il culmine della manifestazione dalle 18 con la partenza della podistica di 8 km non competitiva “Teodora d’Estate”.

Alle 16 i giovani agonisti hanno animato la giornata con la competizione denominata “Promesse di Romagna”. Ai nastri di partenza oltre 70 atleti divisi in quattro categorie, nati dal 2006 al 2015, si sono confrontati sul percorso interno al Parco sulle distanze di 500m, 1000m e 1500m.

Dalle 18 più di 450 podisti hanno partecipato alla “Camminata Non Competitiva” di 8km e 4km a marcia libera riservata a tutte le categorie. Partiti in modo frazionato fino alle 19 (regole Anti-Covid per evitare assembramenti) dal Parco Teodorico si sono diretti verso Ravenna centro attraversando alcuni dei monumenti Unesco prima di tornare al punto di partenza dov’è continuata la festa del podismo.

“La manifestazione sportiva “Teodora d’Estate” è anche l’inizio di una metodologia organizzativa e culturale marchio di fabbrica della società Teodora Ravenna Run nel coniugare il valore turistico e quello ambientale negli eventi sportivi. A dimostrazione di questo il percorso di 8km, prima di tornare al punto di partenza, si è sviluppato attraversando la città e passando vicino a 14 monumenti, simboli e luoghi che hanno reso celebre Ravenna nel mondo. In campo ambientale alla “Teodora d’Estate” è stato conferito il terzo premio al concorso regionale “Primo è l’Ambiente””dichiarano dalla società, sottolineando con soddisfazione di aver dimostrato “come sia possibile svolgere un grande evento sportivo adottando misure e comportamenti rispettando l’ambiente. Raccolta differenziata, diminuzione di plastica, uso di materiale riciclato, formazione ai volontari e mobilità sostenibile sono alcuni dei principi adottati durante la manifestazione”.