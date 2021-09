Gara di fine estate a Cotignola per gli Arcieri Bizantini che portano a casa diversi podi

Domenica 29 agosto un nutrito gruppo di Arcieri Bizantini si è data appuntamento presso il campo di tiro dell’ A.S.D. Muzio Attendolo Sforza per la tradizionale gara di fine estate del ravennate.

Una giornata dalle contrastanti emozioni: l’entusiasmo per la presenza dell’atleta olimpica Lucilla Boari che ha gareggiato nella mattinata, ma rattristata dalla recentissima scomparsa di Andrea Bertolino Segretario dell’Arco Club Riccione, Consigliere Fitarco Emilia Romagna nonché Organizzatore dei Tricolori di Rimini.

Non la solita gara a Cotignola quindi, anche per la tipologia: non più la tradizionale 900 round, gara sperimentale non valida per la ranking, non effettuabile in questo periodo di emergenza sanitaria, ma la “72 Frecce d’ Estate Cotignola”, tipica gara del tipo targa 70/60mt Round – 50mt Round.

Buoni i risultati per gli Arcieri Bizantini che conquistano diversi podi.

Nella mattinata, dedicata agli archi olimpici, arriva la medaglia di bronzo per Marcello Tozzola per la categoria master maschile con il punteggio di 615 (306+309) e il 5° posto per l’allievo Mirko Sebastian Grassi con il punteggio di 537 (249+288).

Il pomeriggio è stato il turno degli archi compound e archi nudi.

Archi nudi che in questa giornata l’hanno fatta da padrone conquistando 2 medaglie individuali e 1 di squadra.

Con il punteggio di 572 (288+284), medaglia d’oro per Angela Padovani nella categoria master femminile, che sta scaldando i motori per la prossima Coppa Italia Arco Nudo 2021 in programma a metà settembre in Toscana, una competizione nata per offrire agli archi nudi, recentemente ammessi alle competizioni targa, la possibilità di sfidarsi a livello nazionale.

La seconda medaglia individuale arriva da Marcello Tozzola, classe master maschile, che conquista un bronzo con il punteggio di 594 (300+294).

Tozzola, insieme a Simone Pizzi e Franco Bordoni conquistano la medaglia d’argento a squadre dietro i fortissimi atleti dell’Ypsilon Arco Club, con il punteggio di 1697 (594+582+521). Il trio bizantini stabilisce inoltre il nuovo record di squadra di compagnia per l’arco nudo master maschile.

Podio anche per l’arco compound, dove Luca Ravaioli si aggiudica la medaglia di bronzo con il punteggio di 660 (332+328) per la categoria master maschile; 9° Denis Costantini per la categoria senior maschile con il punteggio di 664 (337+327).

Gli altri piazzamenti del pomeriggio: per l’AN master maschile buon 4° posto per Simone Pizzi (582), 6° posto per Franco Bordoni (521) e 9° posto per Franco Morigi (418).

Per la categoria master femminile 4° posto per Melania Ghetti (377).