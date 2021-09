“L’importanza dello sport per la crescita del Paese”, nuovo appuntamento a Fusignano con Arrigo Sacchi

Dopo la straordinaria inaugurazione di giovedì, Fusignano si prepara a un nuovo appuntamento con il “suo” mister, Arrigo Sacchi.

Lunedì 6 settembre nell’ambito dell’11esima Festa dello sport nonché dei festeggiamenti per la patrona cittadina, alle 21 al parco Piancastelli ci sarà una tavola rotonda dal titolo “L’importanza dello sport per la crescita etica, culturale e sociale del Paese”.

La serata, condotta dal vicedirettore della Gazzetta Sport Andrea di Caro, potrà contare su numerosi ospiti di primo livello: insieme ad Arrigo Sacchi, saranno presenti Stefano Domenicali, ex team principal della Scuderia Ferrari e attuale presidente e amministratore delegato Formula 1; Gian Paolo Montali, direttore generale Ryder Cup Golf 2022; Davide Cassani, dirigente sportivo, ex ciclista e commentatore televisivo; Manuela di Centa, dirigente sportiva, politica ed ex fondista italiana, campionessa olimpica ai XVII Giochi olimpici invernali di Lillehammer nel 1994; Julio Velasco, dirigente sportivo e allenatore di pallavolo argentino naturalizzato italiano, direttore, tecnico del settore giovanile della Fipav.