Oggi sabato 4 settembre apre il nuovo Polo Sportivo Edera Ravenna a Ponte Nuovo di oltre 3.000 mq. Nel nuovo Nucleo Sportivo dell’Edera Ravenna le due sezioni della Ginnastica Artistica e della Ginnastica Ritmica, oltre a proporre le discipline che da sempre la caratterizzano, inaugureranno due centri dove si offriranno tante attività anche per adulti: nel polo della Ginnastica Ritmica il centro BE FIT, proporrà attività di Acrobatica Aerea con tessuti e trapezio, Pole Dance, Body Flying, Yoga e tanto ancora; nel centro della ginnastica Artistica si potranno provare il Parkour, Calisthenics, Cheerleading, Acrobatica e tanto di più. Tutti i corsi proposti al Polo Sportivo Edera Ravenna, per principianti ed esperti per tutte l’età, saranno tenuti da insegnanti di Scienze Motorie, Tecnici FGI e insegnanti certificati nelle varie discipline.

Al taglio del nastro di sabato 4 settembre alle ore 15.00 saranno presenti il Presidente della Federazione Ginnastica D’Italia Gherardo Tecchi, il Presidente del Comitato Regionale Corrado Dones, le Direttrici Tecniche Regionali della Ginnastica Ritmica Livia Ghetti e della Ginnastica Artistica Marina Meldoli e in rappresentanza del Comune di Ravenna l’Assessore allo Sport Roberto Fagnani. Ci sarà anche l’Olimpionica Milena Baldassarri, che con noi ha mosso i primi passi, al ritorno dal successo di Tokyo 2020.