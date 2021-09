Faenza. GP Olanda, capitan Gasly (AlphaTauri) centra il quarto posto in qualifica

Dopo la figuraccia rimediata lo scorso weekend a Spa-Francorchamps, dove in condizioni di bagnato estremo non s’è corso assegnando però metà punteggio ai concorrenti generando un mare di polemiche, il Big Circus della Formula è pronto a riscattarsi nel ‘toboga’ di Zandvoort, in Olanda.

Il pilota dell’AlphaTauri – Honda, Pierre Gasly, ha centrato un fantastico quarto posto in qualifica mettendosi alle spalle entrambi i piloti Ferrari, Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr (incidentatosi nelle FP3). Nemmeno tre decimi il distacco rimediato dal francese di Rouen dal pilota Mercedes Valtteri Bottas, terzo alle spalle dei soliti Max Verstappen (Red Bull – Honda) e Lewis Hamilton (Mercedes).

Non è andata altrettanto bene al compagno di scuderia del francese Gasly, Yuki Tsunoda. Il debuttante giapponese, alle prese con una stagione piuttosto difficile, ha ottenuto l’ultimo tempo in Q2 issando la sua AlphaTauri solamente in quindicesima posizione.

Il GP d’Olanda scatterà domani alle ore 15, prima corsa valida per il campionato ufficiale F1 disputata in terra olandese dal 1985. All’epoca fu doppietta McLaren – Porsche Tag con Niki Lauda ed Alain Prost.