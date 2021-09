Simone Bendandi assistente allenatore della nazionale femminile in finale nel Campionato Europeo

C’è un pezzetto di Ravenna nella finale del Campionato Europeo Femminile di Volley. La nazionale di pallavolo in rosa vede infatti l’allenatore della Conad Olimpia Teodora, Simone Bendandi, in panchina come assistente allenatore, ed ha conquistato la finale nel Campionato Europeo che disputerà oggi sabato 4 settembre alle 20 contro la Serbia.