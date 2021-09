Un ricco calendario di appuntamenti sportivi, caratterizzerà i mesi di settembre e ottobre al Fantini Club di Cervia

A partire dal 5 settembre 2021, data in cui la spiaggia del Fantini Club di Cervia ospiterà la prima edizione della Mile Classic, una giornata di sport e divertimento dedicata agli amanti del nuoto in acque libere, che si disputerà su un miglio classico (1852 mt.) Come sempre, sulla spiaggia più sportiva d’Italia, punto di riferimento di atleti, campioni e appassionati non mancherà la presenza di grandi nomi del mondo dello sport; sarà infatti il Tecnico azzurro, Emanuele Sacchi, a fare da supervisore alla prima gara di open water sul territorio romagnolo.

Negli ultimi anni l’esplosione dei praticanti al nuoto in acque libere è stata fragorosa,complici anche le medaglie olimpiche portate a casa dagli azzurri nelle ultime 3 edizioni consecutive, con Martina Grimaldi a Londra 2012, Rachele Bruni a Rio 2016 e quella freschissima di Gregorio Paltrinieri a Tokyo 2020. Inoltre, la possibilità di nuotare in location meravigliose, immersi nella natura, è una componente che pochi altri sport possono offrire.

Nel caso della Cervia Mile Classic l’idea alla base è quella di organizzare una bella gara in una location d’eccezione ricca di storia dal punto di vista degli eventi sportivi, proprio come il Fantini Club di Cervia.