Presentata all’ombra della Basilica di Classe una “Pietro Pezzi” con rinnovata ambizione

Presentata ieri, sabato 4 settembre, nel giardino del ristorante Classensis a Classe la squadra di volley maschile Pietro Pezzi Ravenna, che parteciperà al campionato di serie C 2021-22.

Hanno presenziato Giuseppina Stellino, questore di Ravenna, Michele de Pascale, sindaco del Comune del Ravenna, Giorgio Bottaro, direttore generale del neonato Consorzio per il volley ravennate, i genitori di Pietro, squadra e staff al completo, oltre all’ex campione di volley, ora affermato professionista nell’ambito della formazione e della comunicazione Giacomo Sintini in veste di ospite d’onore.

A fare gli onori di casa Alessio Saporetti, direttore generale del sodalizio ravennate che rappresenta l’espressione più autentica e sentita del ricordo di Pietro, scomparso a 29 anni in un incidente stradale nel settembre di 4 anni fa mentre, con la divisa della Polizia di Stato, era in servizio.

All’evento, organizzato dalla società sportiva ravennate, ha preso parte il Questore di Ravenna, dr.ssa Giuseppina Stellino, che ha espresso il suo plauso per l’iniziativa sportiva, unica nel suo genere, che mantiene vivo il ricordo di un appartenente alla Polizia di Stato vittima del dovere.

Con la sapiente conduzione di Marco Ortolani, all’ombra della Basilica, si sono susseguiti gli interventi della dott. ssa Stellino, che ha rimarcato quanto sia importante non dimenticare i tanti rappresentanti delle forze dell’ordine caduti in servizio; di Sintini, che ha ringraziato i ragazzi della Pietro Pezzi per la significativa donazione effettuata alla omonima associazione “Giacomo Sintini” impegnata nella raccolta fondi per la ricerca contro il cancro e della quale è testimonial; di Bottaro, che ha speso parole di apprezzamento per il fatto che l’attenzione della società ravennate sia rivolta non solo alla prima squadra, ma anche ai gruppi giovanili, non solo all’ambito sportivo, ma anche a quello sociale; di de Pascale, che ha portato i saluti dell’amministrazione comunale.

La Pietro Pezzi, reduce da due campionati consecutivi di serie C conclusi entrambi al secondo posto e che tra poco più di un mese ricomincerà a giocare con rinnovata ambizione, si conferma seconda realtà pallavolistica cittadina a livello maschile dopo la Consar di Superlega, ed anche per questa stagione porterà sulla divisa da gioco il logo che sintetizza l’attaccamento e la passione di Pietro per la Polizia di Stato e per lo sport.

Pietro Pezzi Ravenna – organico e staff 2021-22

Alzatori: Filippo Brunelli e Andrea Cerquetti; opposti: Lorenzo Anconelli e Samuele Taglioli; centrali: Lorenzo Foschini, Andrea Giugni e Marco Raggi;

Schiacciatori: Alessandro Cardia, Matteo Ciccorossi, Michele Gardini e Marco Sternini; liberi: Stefano Marchini e Federico Rambaldi.

Allenatori: Claudio De Leonibus e Claudio Velastri; preparatore atletico Daniele Ercolessi; osteopata Flavio Tiene; fisioterapisti: Giovanni Donadio e Matteo Golfari.