Supercoppa. Domenica 12 settembre si gioca Ravenna-Forlì: le modalità di acquisto dei biglietti

Il Basket Ravenna ha comunicato le modalità di acquisto dei biglietti validi per la partita di Supercoppa tra OraSì e Unieuro Forlì, in programma domenica 12 settembre al PalaCosta alle 18.30.

Sono disponibili 350 biglietti, al costo unitario di 15 euro acquistabili esclusivamente presso la sede di viale Lirica 21 nelle seguenti giornate e orari:

Martedì 7 settembre dalle 9:00 alle 12.00

Mercoledì 8 settembre dalle 9:00 alle 12.00

Giovedì 9 settembre dalle 9.00 alle 12.00

Venerdì 10 settembre dalle 9.00 alle 12.00

Informazioni utili

-I biglietti sono numerati e nominali

-Al momento dell’acquisto verrà richiesto il Green Pass, come all’ingresso del PalaCosta il giorno della partita

-I posti in oggetto verranno distribuiti in maniera da rispettare il distanziamento e le normative vigenti. Durante la partita bisognerà rispettare il posto assegnato e indossare la mascherina.

– I biglietti sono acquistabili solo in prevendita, la biglietteria del PalaCosta resterà chiusa il giorno della partita.

– Ai tifosi ospiti sono garantiti biglietti per il 10% della capienza (quindi 35 tagliandi) acquistabili esclusivamente attraverso la società di Forlì.

– Per ogni informazione contattare la segreteria del Basket Ravenna al numero 0544-450598 (da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12) oppure via mailsegreteria@basketravenna.it