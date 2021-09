Adriatico Wind Club Ravenna: Francesco Forani campione italiano Techno 293 categoria under 17

Ai Campionati Italiani giovanili e Coppa Primavela FIV, a Cagliari, successo di squadra per l’Adriatico Wind Club Ravenna, che torna dalla trasferta sarda con un oro e un argento, grazie a Forani e a Vallini, insieme a tante posizioni nei primi 10

“La stagione sportiva del windsurf giovanile in questi ultimi due mesi ha avuto molti appuntamenti di massimo rilievo e l’Adriatico Wind Club è stato presente con i suoi atleti e il coach Roberto Pierani. Come di consueto la fine di agosto e l’inizio di settembre per la Federazione Italiana Vela e per tutti i circoli affiliati significano Coppa Primavela e del Presidente e Campionati Italiani Giovanili, quest’anno disputati a Cagliari grazie all’organizzazione dello Yacht Club Cagliari, Lega Navale Cagliari e Windsurfing Club Cagliari” spiegano dal Circolo.

L’Adriatico Wind Club ha centrato l’obiettivo conquistando il podio nelle tavole a Vela classe Techno 293 sia nella prima fase della Coppa Primavela, che nella seconda dedicata ai più grandi, suddivisi nelle varie fasce d’età.

La squadra allenata da Pierani è entrata nella top ten in tutte le categorie in cui era presente, tenendo alto il nome dell’Adriatico Wind Club Ravenna, circolo dalla lunga tradizione windsurfistica, che – di fatto – rappresenta un pezzo di storia della disciplina.

L’apice è stato raggiunto da Francesco Forani, che domenica 5 settembre si è laureato Campione Italiano under 17 nella classe Techno 293, imponendosi con distacco sugli avversari. Un titolo che dà grande soddisfazione dopo un’escalation di ottimi risultati, che mai erano però arrivati alla conquista del titolo tricolore.

Nella top ten dei Techno 293 categoria Plus (under 19) anche Francesco Silvi e Pietro Gamberini, rispettivamente 6° e 8°. Anche la settimana precedente ha riservato grandi soddisfazioni con i più giovani della squadra, che hanno partecipato alla Coppa Primavela e del Presidente: bellissimo argento di Tommaso Vallini alla Primavela e ottimo 8° posto di Alessandro La Sala alla Coppa del Presidente. E ora, come anticipato, la stagione non si ferma, anzi: Francesco Forani è impegnato da martedì 7 settembre al Campionato Europeo iQfoil junior a Bol (Croazia), poi ci sarà i primi di ottobre la Coppa Italia Techno ad Arzachena e a fine ottobre chiusura con i Mondiali Techno a Torbole sul Garda.

“A nome di tutto il Circolo, dei suoi soci e collaboratori, ringrazio l’allenatore Pierani e gli atleti per aver così bene figurato in questi importanti appuntamenti della vela/windsurf giovanile; quasi tutti i ragazzi sono rientrati nella top ten e questo è un gran successo di squadra, che va oltre ai singoli podi, che danno sicuramente grande gioia e soddisfazione e fanno da traino a tutto il movimento che coltiviamo da anni all’Adriatico Wind Club Ravenna” ha commentato un felicissimo Presidente del circolo Giovanni Forani, papà del neo campione tricolore Francesco.