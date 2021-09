Sabato 4 Settembre, all’inaugurazione del nuovo Polo Sportivo dell’Edera Ravenna a Ponte Nuovo, era presente il Sindaco De Pascale che, insieme alla ginnasta Olimpionica Milena Baldassarri, ha effettuato il taglio del nastro.

Certo non poteva mancare alla cerimonia l’Assessore allo Sport Roberto Fagnani che “in questo progetto ci ha creduto fin subito ed è stato di grande supporto per la realizzazione” dichiarano dall’Edera: “per anni ha collaborato con i presidenti della sezione Artistica Rino De Santis e della sezione Ritmica Silvia Sarini che, con grandissima determinazione, hanno realizzato questa vera e propria impresa in un periodo così complesso”.

Affiancati dal Presidente dell’Edera Ravenna Fabio Gardella hanno mostrato il centro alle autorità intervenute. Erano presenti il Presidente della Federazione Ginnastica D’Italia Gherardo Tecchi, il Presidente del Comitato Regionale Corrado Dones, le Direttrici Tecniche Regionali della Ginnastica Ritmica Livia Ghetti e della Ginnastica Artistica Marina Meldoli.

Grande emozione da parte di tutta la Società Edera Ravenna: ginnaste e ginnasti, tecnici e tutta la parte dirigenziale non vedono l’ora di iniziare a vivere il loro sogno nella loro nuova casa!