Ancora una volta Ravenna Park Race è stata un successo, e non solo per la grande partecipazione di runner e camminatori, ma per quanto è riuscita a comunicare questa manifestazione che sta sempre più diventando un punto di riferimento per chi ama fare sport in un contesto naturale unico e affascinante, raccontano gli organizzatori.

La terza edizione di Park Race si è chiusa con un numero incredibile di iscritti alla partenza, avanzano: “ben 1.172. Un dato che supera abbondantemente quello fatto registrare nel 2020 e che sfiora il record della prima edizione in fase di pre-pandemia, senza vincoli e protocolli che oggi pongono un freno alla partecipazione di eventi di massa”.

Partecipazione incredibile dunque, che è andata di pari passo con il gradimento da parte degli iscritti, del nuovo percorso sia della 21K del Trail Running che per la 10K dell’Ecowalking, entrambi alla scoperta di un angolo di natura incontaminata che ha pochi simili nel mondo ad iniziare dalla massicciata lungomare di Casal Borsetti, passando per gli stradelli della Pineta San Vitale fino alla Pialassa Baiona con le sue aree lagunari e quelle più paludose che ieri hanno regalato a molti dei partecipanti la vista dei meravigliosi aironi rosa che si sono concessi a foto e sguardi increduli.

Una manifestazione, assicurano gli organizzatori, “svoltasi nel pieno rispetto di tutte le attuali normative contro la diffusione del Covid-19, a partire dal controllo della temperatura, fino alle partenze scaglionate a ondate di 200 partecipanti circa alla volta per evitare qualsiasi tipo di assembramento e cronometraggio finale in real time per stilare le classifiche”.

Per quando riguarda tutte le classifiche, sono disponibili sul sito www.ravennaparkrace.com. Vincitori assoluti fra le donne Najla Aqdeir della Asd Sprint Academy e fra gli uomini di Luca Facchinetti, ravennate tesserato per la CM Atletica Potenza Picena.

Un successo a 360 gradi frutto anche della collaborazione fra Ravenna Runners Club, l’amministrazione comunale e tutte le Pro Loco e società del territorio, a partire dalla Stella Rossa Casal Borsetti che in questi giorni ha ospitato anche il villaggio dell’evento.