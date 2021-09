Atletica Ravenna presenta la nuova stagione, si riparte il 15 settembre

Atletica Ravenna annuncia la ripresa dei corsi di avviamento all’atletica leggera: dal 15 settembre al campo scuola comunale di Ravenna la compagine giallorossa riprenderà gli allenamenti rivolti ai bambini dai 5 anni, ai ragazzi ed agli adulti. Previo contatto con la segreteria, chiunque potrà beneficiare di due giornate di prova gratuite. In vista di un’impegnativa stagione 2021/22, la struttura organizzativa dell’associazione sportiva si è rinforzata e riorganizzata per poter seguire al meglio la crescita costante del numero di iscritti, che ha caratterizzato le ultime stagioni.

Due allenatori si integreranno all’attuale gruppo tecnico, garantendo una migliore copertura, soprattutto in termini qualitativi. “La mission di Atletica Ravenna, l’atletica inclusiva – spiegano dalla società sportiva – rimarrà il cardine delle attività societarie. Nel corso della stagione vedranno luce nuovi progetti e collaborazioni con altre società sportive, enti di promozione sportiva e associazioni di volontariato. Formare giovani sereni ed entusiasti dell’attività svolta in gruppo, cercare di ampliare a più persone possibile la voglia di praticare uno sport sano e divertente sono gli obiettivi primari della società. Le ottime prestazioni agonistiche registrate negli ultimi anni, garantiti da tecnici di prim’ordine, sono per Atletica Ravenna una naturale conseguenza della ricerca del benessere di tutti gli atleti. Le cinque medaglie d’oro conquistate alle Olimpiadi di Tokyo dai nostri portacolori hanno meritatamente riportato alla ribalta l’atletica leggera!”

Chiunque abbia curiosità riguardo il mondo dell’atletica leggera, può contattare la segreteria della società al numero 340 3737818 o spedire un’email ad atleticaravenna@gmail.com.