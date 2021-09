Campionato del Mondo 29er, prima esperienza internazionale per i giovani del Circolo Velico Ravennate

Si è concluso a Valencia il Campionato del Mondo 29er, classe acrobatica doppia tra le più gettonate tra i giovanissimi. L’evento ha rappresentato la prima esperienza di caratura internazionale per i giovani atleti del Circolo Velico Ravennate. Al termine della sei giorni di regata, divisi in tre di qualifica e tre di finale, su tre campi di regata molto diversi tra loro perchè distanti anche qualche miglio l’uno dall’altro, la squadra del Circolo Velico Ravennate ha portato a casa risultati che fanno ben sperare in vista delle prossime manifestazioni.

Gli equipaggi Pezzilli-Torrioni e Gatta-Sampieri sono entrati entrambi in finale nella flotta Silver, chiudendo al 20° e 27° posto rispettivamente. L’equipaggio femminile Marzocchi-Babini ha chiuso al 18° posto in flotta emerald. In generale, gli equipaggi hanno affrontato condizioni di brezza leggera: solo un giorno il vento ha raggiunto 15 nodi di intensità, in una prova nella quale Pezzilli-Torroni si sono aggiudicati un bellissimo primo di giornata.

“È il secondo anno che siamo attivi nella Classe 29er, di cui un anno e mezzo trascorso in pandemia. Sapevamo che sarebbe stata una scommessa confrontarsi con i migliori equipaggi al mondo, il risultato non ci fa impazzire ma i ragazzi al termine sono cresciuti molto e ora sono già a Dervio per la regata obbiettivo della stagione, il campionato italiano” ha commentato il responsabile dell’attività sportiva giovanile del Circolo Velico Ravennate, Carlo Mazzini.

“Tutti e tre gli equipaggi hanno realizzato dei buoni singoli piazzamenti, però il sistema utilizzato, con circa 200 partecipanti suddivisi in 6 flotte, non ha perdonato gli errori, mantenendo tante posizioni in una manciata di punti e rendendo indispensabile ogni singolo risultato. Chiuso il capitolo del Mondiale di Valencia, puntiamo a Dervio per il Campionato Italiano” ha concluso la coach Carolina Rendano.