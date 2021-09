Faenza, “Solo dal vivo”: parte la campagna abbonamenti dei Raggisolaris

“Solo dal vivo”: ecco la campagna abbonamenti dei Raggisolaris per la stagione 2021/22 ideata per mettere i tifosi nelle migliori condizioni per divertirsi e tifare in massima sicurezza al PalaCattani, rendendo inoltre più veloci possibile le procedure per l’ingresso nell’impianto. Mai come in questa stagione l’abbonamento riserverà vantaggi e scontistiche.

Coloro che si abboneranno avranno infatti un risparmio economico sulle 15 partite casalinghe della regular season, dato che il costo dei biglietti aumenterà in occasione dei derby con Imola, Rimini, Cesena e Ozzano, e inoltre potranno accedere al loro posto riservato senza dover compiere ad ogni incontro tutte le lunghe procedure riguardanti la tracciabilità.

Ricordiamo infatti che al momento dell’acquisto del biglietto, sia on line che in biglietteria, si dovranno comunicare il nome e il cognome, l’indirizzo email e il numero di telefono e che si potrà entrare nel palasport soltanto con il Green Pass. Per Green Pass si intende la certificazione ricevuta dopo due dosi di vaccino anti Covid o la certificazione della negatività di un tampone molecolare o rapido effettuato 48 ore prima dell’evento o il certificato di avvenuta guarigione dal Covid.

Altra novità è che sottoscrivendo un abbonamento ai Raggisolaris si riceverà un biglietto omaggio per ciascuno dei seguenti incontri del Faenza Basket Project, formazione di serie A1 femminile, che si disputeranno al PalaCattani: Faenza – Schio e Faenza – Venezia.

PREZZI

Gli abbonamenti comprendono le 15 gare di campionato. Sono escluse le gare di post season e la Supercoppa: per entrambe le competizioni ci sarà una prevendita specifica.Questi i prezzi dei singoli biglietti e degli abbonamenti. Il settore ‘curva’ resterà chiuso per tutta la stagione per obblighi di legge. Gli Under 14 entrano gratuitamente.

TRIBUNA GOLD (davanti alle panchine). Abbonamento: 200 euro. Singolo biglietto: 15 euro; 20 euro per partite con Cesena, Imola, Ozzano e Rimini.

TRIBUNA SILVER (dietro alle panchine) Abbonamento: 150 euro. Singolo biglietto: 12 euro; 15 euro per le partite con Cesena, Imola, Ozzano e Rimini.

DISTINTI SILVER (gradinate) Abbonamento: 150 euro. Singolo biglietto: 12 euro; 15 euro per le partite con Cesena, Imola, Ozzano e Rimini.

Gli abbonamenti si potranno sottoscrivere da giovedì 9 settembre nella sede dei Raggisolaris in via Nazario Sauro 4 a Faenza, mentre i biglietti per le singole partite si potranno acquistare on line sul sito di LiveTicket, in sede o in biglietteria il giorno della partita.

Questi gli orari della segreteria (le eventuali variazioni di orario saranno comunicate sulla nostra pagina Facebook): giovedì 9/9: 8.30-12 / venerdì 10/9: 8.30-12 / lunedì 13/9: 14-17.30 / martedì 14/9: 8.30-12 / mercoledì 15/9: 8.30-12 / giovedì 16/9: 8.30-12/ venerdì 17/9: 8.30-12.

Come per tutti gli spettacoli sportivi e culturali, all’interno del palasport bisognerà sempre indossare la mascherina, mantenere le distanze di sicurezza, osservare le norme igieniche e sedersi nel posto assegnato attraverso il biglietto nominativo. Ogni settore avrà ingressi riservati: alla Tribuna Silver e ai Distinti Silver attraverso l’ingresso principale di piazzale Tambini, di fianco alla biglietteria, alla Tribuna Gold dal primo ingresso laterale ad altezza parquet.